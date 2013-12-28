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رئيس قناة نايل دراما.. تطورات جذرية في ستوديو الدراما والمسلسلات والنار والطين بعد غدا

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رئيس قناة نايل دراما.. تطورات جذرية في ستوديو الدراما والمسلسلات والنار والطين بعد غدا رئيس قناة نايل دراما.. تطورات جذرية في ستوديو الدراما والمسلسلات والنار والطين بعد غدا

كتب : رانيا محمود السبت 28-12-2013 18:07

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قال اسامة بهنسي رئيس قناة النيل للدراما ..الفترة القادمة ستشهد عرض مسلسلات تعرض لأول مرة علي الشاشة حديثة وقديمة من تراث التليفزيون ستكون مفاجأة للجمهور كما سيشهد برنامج " ستوديو دراما " تطويرا في شكله وفقراته .

واضاف.. ستبدأ قناة نايل دراما يوم الاثنين 30ديسمبر في تمام الساعة السادسة مساءا في عرض اولي حلقات مسلسل " النار والطين "بطولة ياسر جلال - رانيا فريد شوقي -ميس حمدان - تيسير فخرى -مجدى فكرى - مظهر ابو النجا تأليف انور عبد المغيث اخراج احمد فهمى عبد الظاهر وتدور قصته في إطار الدراما الاجتماعية الصعيدية وذلك من خلال عادات وتقاليد المجتمع الصعيدي حيث شخصية "زينات"، والتي تتميز بالقوة والجبروت، تقرر أن تدوس كل من يقترب منها بالأقدام محاولة التصدي لكل من يحاول هضم حقها هي وابنتها، التي تجسد دورها الفنانة السورية كندا علوش

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