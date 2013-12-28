هيئة علماء اليمن ترفض وثيقة الحوار الوطنى لحل قضية الجنوب

رفضت هيئة علماء اليمن اليوم السبت، وثيقة حلول القضية الجنوبية التى وقعتها، الاثنين الماضى القوى السياسية المشاركة فى مؤتمر الحوار الوطنى اليمنى.

وهيئة علماء اليمن، هى هيئة مكونة من علماء ومشايخ سنة بارزين، تأسست إبان أحداث الثورة الشعبية التى اندلعت مطلع فبراير 2011 وأطاحت فى العام التالى بالرئيس آنذاك على عبد الله صالح.

واعتبرت الهيئة فى بيان لها، وصلت وكالة الأناضول نسخة منه، أن الوثيقة "تسعى إلى علمنة البلد، وإقصاء الشريعة الإسلامية".

وأضافت أن "الوثيقة لم تكن خاصة بحل القضية الجنوبية فقط، وإنما استهدفت الجانب التشريعى فى البلاد، ومصادرة الإدارة الوطنية، وإدخال البلاد تحت الوصاية الدولية لفترة طويلة"، على حد تقديرها.

ولم توضح الهيئة ما تعنيه بأن الوثيقة تستهدف وضع البلاد تحت الوصاية الدولية ولا كيف ستقصى الشريعة الإسلامية.

وتحاول تلك الوثيقة إيجاد حل لمطالب قوى جنوبية بانفصال الجنوب عن الشمال، بدعوى أن الحكومات المتعاقبة فى صنعاء تمارس التمييز ضد الجنوبيين وتهمش الجنوب وهو ما تنفيه صنعاء.