افتتاح معرض كتب المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمسجد النور بالعباسية

افتتح الدكتور أحمد على عجيبة، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، اليوم السبت، معرض بيع إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمسجد النور بالعباسية بتخفيض خاص للسادة الأئمة والخطباء من 25% إلى 40% وبنسبة 10% للجمهور.

وحضر الافتتاح قيادات وزارة الأوقاف، والسادة وكلاء المديريات، وجمع كبير من الأئمة والخطباء ولفيف من الجمهور، واشتمل المعرض على بعض أمهات كتب التراث، وترجمات معانى القرآن الكريم، والفتاوى الإسلامية، وكتب الفقه، والرد على شبهات المشككين، ومطبوعات أخرى باللغات المختلفة.

وفى لقائه الأئمة أوضح الدكتور أحمد على عجيبة الأمين العام للمجلس للشئون الإسلامية أن مجلة منبر الإسلام تتلقى كل مقترحاتهم لبحثها أو نشرها، كما طالب الأئمة، حسب بيان للوزارة بطبع الكتب التى يتزود بها الخطيب فى أداء رسالته.

وأضاف الأمين العام أن المجلس يقوم بإهداء مكتبات إسلامية للمساجد والأندية ومراكز الشباب والوحدات المحلية طبقاً للطلبات الواردة من جميع محافظات الجمهورية، إضافة إلى المكتبات التى يتم إهداؤها للمراكز الإسلامية بالخارج، والتى يتحمل المجلس الأعلى للشئون الإسلامية تكاليف شحنها.

وفى نهاية اللقاء وعد الأمين العام للمجلس عرض مقترحات السادة الأئمة والخطباء بشأن الدورات التدريبية المتميزة التى يقيمها المجلس الأعلى للشئون الإسلامية على وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.