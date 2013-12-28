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مديرية أمن سوهاج تضبط 4 قضايا مخدرات

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مديرية أمن سوهاج تضبط 4 قضايا مخدرات مديرية أمن سوهاج تضبط 4 قضايا مخدرات

اقراص تامول المخدر التي تم ظبطها

تمكنت قوة أمنية من مديرية امن سوهاج تحت اشراف اللواء ابراهيم صابر مدير أمن سوهاج، من ضبط عدد 4 قضايا مخدرات.

وضبطت قوات الأمن عدد 300 قرص تامول مخدر، وهاتف محمول، ومبلغ مالي، وذلك بحيازة أحمد حسن عشري 33 سنة -عاطل- وذلك في نجع أبو شجرة سوهاج، وتم ضبط 70 قرص تامول مخدر، وهاتف محمول، ومبلغ مالي حيازة خالد توفيق جمعه السيد سن 40 سنه -فران-  ومقيم في نجع النجار، وتم ضبط عدد 20 قرص تامول المخدر حيازة ممدوح محمد علي سن 32 -عامل- مقيم في القنابرة سوهاج، وتم ضبط عدد 15 قرص تامول حيازة رمضان عبد الدائم  24 سنة عامل مقيم حي راشد سوهاج، وتم تحريز المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة، وتم اخطار النيابة للتصرف.

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