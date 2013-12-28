حقيقة هروب متعهد الحفلات بمليون دولار من دبي

بعد أن أقيم مؤتمر صحفي في فندق الإنتركونتينتال ـ أبو ظبي، أعلنت من خلاله شركة "ريد لاين"، لصاحبها اللبناني روني جبالي، عن إقامة خمس حفلات ليلة رأس السنة بين دبي وأبو ظبي والعين في فنادق الإنتركونتيننتال دبي وأبو ظبي وفندق روتانا الشاطئ وكروان بلازا، وتحدث جبالي عن سبب اختياره للفنانين، مشيراً إلى أنها ليست المرة الأولى التي يتعاون فيها معهم.

وقبل رأس السنة بأيام قليلة وبعد أن جمع روني مليون دولار ثمن تذاكر الحفلات اختفى هو عائلته من دبي، فأخذ بعض الفنانين ومديري أعمالهم الاتصال به وبشركته ولكن من دون جدوى، وحاولنا نحن الاتصال به على عدة أرقام هواتف له وعلى شركته الخاصة، لكن هواتفه المحمولة مغلقة وأرقام المكاتب لا أحد يجيب عنها، كما حاولنا الاتصال بالأرقام التي خصصت لأجل حجوزات التذاكر ولم يجب أحد أيضاً، والسؤال هنا: ما مصير هؤلاء النجوم الذين ألغوا كل الحفلات التي عرضت عليهم في الفترة الماضية من أجل إقامة الحفلات الوهمية. والضحايا هم: البوب ستار رامي عياش، ملحم زين، هشام الحاج، إليسار، شذى حسون، ملحم بركات، ناصيف زيتون، وفيق حبيب، جورج طحان.

والجدير بالذكر أن الجبالي أرسل إيميل إلى الفنادق ليلة الأربعاء يقول فيه إنه تم إلغاء حفلات رأس السنة لسبب غير معروف، وفي الوقت ذاته قام بغلق مكتبه الذي استأجره في فندق الإنتركونتينينتال والذي ذهب إليه الموظفون يوم الخميس لمباشرة العمل لكنهم تفاجؤوا بإغلاق المكتب، كما وأنه أعطى للفنادق شيكات نظير الحفلات ولكن لم يتأكدوا إلى الآن أنها شيكات برصيد أو غير ذلك، ويذكر أن محامي الفندق سيتولون القضية.

بدورنا اتصلنا بمتعهد الحفلات إيلي خوري كونه تعاون معه في إحدى الحفلات التي كانت من المفترض أن تقام فقال: منذ عشرين يوماً اتصلت بروني لكي أسأله عن الإعلانات وعقد الحفلة لإليسار فقال لي إن الموضوع معه ولا تقلق وتحجج بمشغولياته وحجز الطيران والفنادق والحفلات ثم تفاجأت أنه تم إرسال رسائل نصية الى الجمهور للإعلان عن الحفلات من دون اسم إليسار فاتصلت به ولم يجب، ثم تحدثت مع شريكه وسام قدورة وقلت له أن يخبر روني أننا نعتذر عن الحفل لأن اسم إليسار غير موجود في الدعاية، ولم يرسل لي العقد إلى الآن. وبعدها أرسل لي روني "خريطة الطاولات" واسم إليسار موجود فيها مع هشام الحاج وملحم بركات وكلمني معتذراً عن خطأ حصل في إرسال الرسائل من دون اسمها، وبعدها قمت أنا بالاتصال بهشام الحاج وحذرته منه وقلت له إنه يتلاعب بالكلام وهناك شيئ خطأ، ومنذ ثلاثة أيام حدثني شريك روني يسألني عنه لأنه لا يجيب عن اتصالاته ولا يعلم طريقه فقلت له إنه في لبنان، وعلمت أنه هناك لأنه كان يتحدث معي جورج مدير أعمال ملحم بركات وأخبرني أنه التقاهم وسلمهم مبلغاً من الحفلة ومن المفترض أن يكون التقى هشام الحاج أمس.

قمنا بالاتصال هشام الحاج لنسأله إذا تم اللقاء بينهما أمس؟ وماذا حدث؟ فقال: نعم لقد التقينا وسوينا الأمور المادية سوياً، وقبل ان يلتقيني، التقى ملحم زين وملح بركات ومن المؤكد بقية الفنانين فقد أوضح نواياه الحسنة من خلال مقابلته لنا فقد كتب أنه هرب ونصب، ولكن في الحقيقة قال لي أمس إنه تعرض لمشكلة شخصية في الإمارات، ولم يستطع التحدث عنها عبر وسائل الإعلام الآن، ولهذا السبب لم يستطع استكمال الحفلات هناك لأنه موضوع كبير، والحقيقة أيضاً أنه ليس هارباً بل يتصل بنا فرداً فرداً ويسوي معنا الأمور المادية، فالمعروف عنه أنه شخص ملتزم والتعامل معه ممتاز، وسيصرح بما حدث قريباً ليحمي نفسه من هذه الشائعات.

وأنا أرى أن الخسارة ليست مادية أكثر منها معنوية، لأننا خسرنا لقاءنا بالجمهور الذي كان ينتظرنا ويقضي معنا ليلة رأس السنة، وحسب ما علمت إن التذاكر تم بيعها بأكملها ولكن هذا الموضوع خارج إرادتنا.

فقد قمنا أن وملحم بركات بالاتصال بالفندق وعرضنا عليهم عرضاً أن نكمل الحفل على مسؤولية الفندق فقط من أجل الجمهور، ونحن على استعداد للقيام بذلك، نحن نخاطب كل المسؤولين باسمي وباسم الفنانين أن تقام الحفلات من أجل الجمهور وباسم محبتنا لهذا البلد وليس مهماً الخسارة المادية بالنسبة لنا، أما حفل رامي عياش وشذى فهما صاحبا القرار.