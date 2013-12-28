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"غد الثورة": الحكومة تعاني "انفصاما في الشخصية"

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"غد الثورة": الحكومة تعاني "انفصاما في الشخصية" "غد الثورة": الحكومة تعاني "انفصاما في الشخصية"

كتب : محمود عباس السبت 28-12-2013 17:17

اتهم الدكتور محمد محيي الدين، نائب رئيس حزب غد الثورة، بأنها مصابة بانفصام في الشخصية وبما أسماه عقدة الخواجة وبالتخبط اللامحدود في رؤيتها للأمور، وخاصة على الصعيد السياسي.

وأضاف محيي الدين، في تصريحات صحفية، أنه عندما يقبل وزير الخارجية المصري نبيل فهمي أن يسمع من نظيره الأمريكي جون كيري عن "الحاجة إلى عملية سياسية تضم أكبر عدد من القوى في المشهد السياسي برمته، وتحترم الحقوق الأساسية لجميع المصريين للتوصل إلى تغيير ديمقراطي"، وفي نفس الوقت يتم إقصاء أحزاب وشخصيات عامة مصرية من المشهد السياسي عمدا ومع سبق الإصرار والترصد لمجرد أنهم يقولون على مسامع هذه الحكومة نفس كلام هذا الوزير الأمريكي، فيكن جزاؤهم التشهير والإقصاء ومنع الفضائيات من التعامل معهم والتنكيل بهم معنويا كلما سنحت الفرصة.

وفيما يتعلق بقرار الحكومة بشأن الجمعيات الأهلية، أشار نائب رئيس غد الثورة إلى أن حكومتنا الرشيدة، بحسب تعبيره، لا تعلم ما هو الدور الذي تقوم به المئات من هذه الجمعيات بديلا عن الدور الذي يفترض أن تقوم به الدولة، ولكنها فوجئت به بعد صدور قرارها الميمون فاضطرت كالعادة إلى التراجع واستخدام استثناء لبعض الجمعيات دون أن تعلم الحكومة أن حب الخير في المصريين لا يعني ارتباطهم بفصيل أو تيار، مؤكدا أن تحول العداء مع الإخوان إلى عداء لبعض الفضائل الإسلامية والمسيحية كارثة حقيقية.

واختتم محيي الدين تصريحاته مؤكدا أنه في قضاء مستقل يجب على الحكومة أن تذهب بقرارها، باعتبار الإخوان جماعة إرهابية، إليه ليقره من عدمه، لأن حكم القضاء منزه عن الهوى السياسي، ولا ينظر إلا للمصلحة العليا للبلاد والشعب.

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