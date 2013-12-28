تأجيل الحكم في الطعن على انتخابات الاتحاد المصري للفروسية لجلسة 4 يناير

كتب : زياد السويفي ومحمد العمدة السبت 28-12-2013 17:26

قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، رئيس مجلس الدولة، مد أجل الحكم في الطعن المقام من وائل حمدي السعيد المحامي، وكيلا عن رئيس اتحاد الفروسية ونائب رئيس اللجنة الأولمبية، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بعدم أحقية رؤساء وأعضاء الاتحادات الرياضية الترشح لأكثر من دورتين متتاليتين لجلسة 4 يناير المقبل.

يذكر أن الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري أول درجة برئاسة المستشار حسن عبد العزيز، كانت قد قضت، سابقا باستبعاد أوراق ترشح هشام محمد توفيق حطب رئيس اتحاد الفروسية السابق، وسحر طلعت مصطفى شقيقة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى وسيد سيد معوض من انتخابات رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للفروسية.

وطالبت الدعاوى في صحيفتها بوقف تنفيذ قرارات الاتحاد المصري للفروسية بعدم قبول أوراق ترشيح هشام أبو حطب، رئيس الاتحاد السابق، والمرشح للرئاسة، وعبد الفتاح محمد رجب وسيد سيد معوض وسحر طلعت مصطفى وحورية فرغلي المرشحين لعضوية مجلس إدارة الاتحاد، على أساس أن المطعون ضدهم لم تتوفر فيهم الشروط طبقا للائحة الاتحادات الرياضية، خاصة المادة "22" التي تشترط على من يتقدم للترشيح ألا يكون سبق انتخابه لدورتين متتاليتين، وقد خالف ترشيحهم شرط الـ"8 سنوات".