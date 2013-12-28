وزير التموين يفتتح معرضا للسلع الغذائية بمناسبة رأس السنة وأعياد الميلاد

أبوشادي: تخفيضات كبيرة في الأسعار تصل إلى 25% عن الأسواق

كتب : وائل سعد منذ 14 دقيقة

افتتح الدكتور محمد أبوشادي وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم معرضًا للسلع الغذائية في اللجنة العامة للمساعدات بمدينة نصر، والذي تنظمه وزارة التموين بالتعاون مع وزارة الاستثمار والشركة القابضة للصناعات الغذائية، ويشمل لحومًا وبقوليات وخضراوات وفاكهة بتخفيضات في الأسعار تتراوح ما بين 15% إلى 25 % عن أسعار السوق.

كيلو اللحم البلدي بـ99 .45 وكيلو الطماطم بجنيه

وأعلن الدكتور محمد أبوشادي وزير التموين، خلال الاقتتاح، أن المعرض يأتي فى إطار حرص الحكومة على تقديم منتجات عالية الجودة وبأسعار مخفضة تتناسب مع دخول المواطنين، وذلك بمناسبة الاحتفال برأس السنة الميلادية وأعياد الميلاد.

وقال "الوزير" إن الوزارة تستهدف في المرحلة المقبلة التوسع في السيارات المتنقلة التي تبيع اللحوم والخضراوات والبقوليات والفاكهة بأسعار مخفضة في مختلف المحافظات بالتعاون مع وزارات الاستثمار والزراعة والقوات المسلحة، وذلك للحد من ارتفاع الأسعار ومراعاة جموع المواطنين وخاصة محدودي الدخل.

وأشار إلى أن المعرض يتضمن أسعارًا مخفضة، حيث إن كليو اللحم البتلو البلدي يباع بسعر 99 .45 جنيهًا، وكليو لحم الضأن 99 .61 جنيهًا، فيما يبلغ سعر كيلو الكندوز المستورد 99 .44 جنيهًا، وكيلو الديك الرومي 25 جنيهًا.

وأضاف أن سعركيلو السكر المعبأ 49 .4 جنيه، وتتراوح أسعار الأرز من 5 .3 جنيه إلى 75 .3 جنيه ، والمسلى الصناعي بسعر 99 .14 جنيهًا، والصلصلة من 25 .2 إلى 75 .2 جنيه، وزيت عباد الشمس بسعر 25 .9 جنيه، والزيت الخليط بسعر75 .8 جنيه، وسعر كيلو الطماطم بجنيه، والبطاطس بسعر ثلاثة جنيهات.