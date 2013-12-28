أخبار عاجلة

5 آلاف مشجع للمصري وكمبالا.. و10 آلاف للقاء سموحة وبيدفيست -
الرقابة الإدارية تكتشف هروب 10 أطفال "أحداث" من دار رعاية بالفيوم -
الأخبار - مكافحة الإرهاب أبرز الملفات على مائدة مباحثات السيسى وترامب -
مصرع وإصابة 6 أشخاص جراء تصادم سيارتين بكورنيش حلوان –(صور) -
تفاصيل صناعة النحاس في مصر -
تشييع جنازة الكابتن غزالي شاعر المقاومة الشعبية في السويس -
الحكومة توافق على قانون التأمين الصحي الشامل -
مصرع شخصين وإصابة آخرين جراء تصادم سيارتين بكورنيش حلوان –(صور) -
«مورينيو»:سأخوض مباريات «البريميرليج» بالاحتياطيين في حالة واحدة -
«نيمار» يتفوق على «ميسي وإنريكي» ويدخل تاريخ برشلونة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. DMC

وزير التموين يفتتح معرضا للسلع الغذائية بمناسبة رأس السنة وأعياد الميلاد

Google+ Print
وزير التموين يفتتح معرضا للسلع الغذائية بمناسبة رأس السنة وأعياد الميلاد وزير التموين يفتتح معرضا للسلع الغذائية بمناسبة رأس السنة وأعياد الميلاد
أبوشادي: تخفيضات كبيرة في الأسعار تصل إلى 25% عن الأسواق

كتب : وائل سعد منذ 14 دقيقة

افتتح الدكتور محمد أبوشادي وزير والتجارة الداخلية اليوم معرضًا للسلع الغذائية في اللجنة العامة للمساعدات بمدينة نصر، والذي تنظمه وزارة التموين بالتعاون مع وزارة الاستثمار والشركة القابضة للصناعات الغذائية، ويشمل لحومًا وبقوليات وخضراوات وفاكهة بتخفيضات في الأسعار تتراوح ما بين 15% إلى 25 % عن السوق.

كيلو اللحم البلدي بـ99 .45 وكيلو الطماطم بجنيه

وأعلن الدكتور محمد أبوشادي وزير التموين، خلال الاقتتاح، أن المعرض يأتي فى إطار حرص على تقديم منتجات عالية الجودة وبأسعار مخفضة تتناسب مع دخول المواطنين، وذلك بمناسبة الاحتفال برأس السنة الميلادية وأعياد الميلاد.

وقال "الوزير" إن الوزارة تستهدف في المرحلة المقبلة التوسع في السيارات المتنقلة التي تبيع اللحوم والخضراوات والبقوليات والفاكهة بأسعار مخفضة في مختلف المحافظات بالتعاون مع وزارات الاستثمار والزراعة والقوات المسلحة، وذلك للحد من ارتفاع الأسعار ومراعاة جموع المواطنين وخاصة محدودي الدخل.

وأشار إلى أن المعرض يتضمن أسعارًا مخفضة، حيث إن كليو اللحم البتلو البلدي يباع بسعر 99 .45 جنيهًا، وكليو لحم الضأن 99 .61 جنيهًا، فيما يبلغ سعر كيلو الكندوز المستورد 99 .44 جنيهًا، وكيلو الديك الرومي 25 جنيهًا.

وأضاف أن سعركيلو السكر المعبأ 49 .4 جنيه، وتتراوح أسعار الأرز من 5 .3 جنيه إلى 75 .3 جنيه ، والمسلى الصناعي بسعر 99 .14 جنيهًا، والصلصلة من 25 .2 إلى 75 .2 جنيه، وزيت عباد الشمس بسعر 25 .9 جنيه، والزيت الخليط بسعر75 .8 جنيه، وسعر كيلو الطماطم بجنيه، والبطاطس بسعر ثلاثة جنيهات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
الحكومة توافق على قانون التأمين الصحي الشامل

الحكومة توافق على قانون التأمين الصحي الشامل

"مصيلحي" يبحث مع وزير الإنتاج الحربي تطوير تكنولوجيا التموين

"مصيلحي" يبحث مع وزير الإنتاج الحربي تطوير تكنولوجيا التموين

رئيس بحوث «الاقتصاد السمكي»: رفع أسعار الأسماك «أزمة مفتعلة»

رئيس بحوث «الاقتصاد السمكي»: رفع أسعار الأسماك «أزمة مفتعلة»

الغرف التجارية: الأورومتوسطي بداية شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص

الغرف التجارية: الأورومتوسطي بداية شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص