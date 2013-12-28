وزير العمل الليبى يطالب باتخاذ موقف حازم تجاه إغلاق موانئ النفط

أعرب وزير العمل والتأهيل بالحكومة الليبية المؤقتة محمد سوالم، عن قلقه من تداعيات إغلاق موانئ النفط، مطالبا باتخاذ موقف حازم وصارم تجاه العملية.

وقال سوالم - فى تصريح له، اليوم السبت، إن وزارته معنية بمتابعة القطاع العام الوظيفى، وواجبها إيصال الصوت لكل الليبيين بحيث يتداركوا الخطر الناجم عن عملية إغلاق الموانئ.

> وأضاف أن الاجتماع الطارئ والاستثنائى الذى عقدته وزارته، جاء بعد تقارير صندوق النقد الدولى، وعدة وزارات بالحكومة المؤقتة، منها وزارة النفط والمالية والتخطيط، وبعض مؤسسات المجتمع المدنى، حول تأثير إغلاق الموانئ النفطية وتداعياتها على سوق العمل.