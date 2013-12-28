الجمارك: ضبط 4 حاويات قادمة من تركيا تحمل أسلحة وذخيرة حية

نجحت أجهزة المكافحة بالجمارك فى ضبط كميات ضخمة من الأسلحة والذخيرة الحية على متن حاويات قادمة من الصين وتركيا وأمريكا، خلال الأيام القليلة الماضية.

> ونجحت مصلحة الجمارك بميناء بورسعيد فى ضبط 4 حاويات قادمة من تركيا على متنها أسلحة وبنادق خرطوش وذخيرة حية 8 و9 ملى.

وكشف محمد الصلحاوى، رئيس مصلحة الجمارك عن أن أجهزة المكافحة فى ميناء الإسكندرية ضبطت حاويتين قادمتين من أمريكا ترانزيت فى طريقهما لبيروت واشتبه فيهما حيث تبين أثناء الفحص أن بهما أسلحة عبارة عن بنادق خرطوش أصناف متنوعة بإجمالى 2400 بندقية.

كما تم ضبط حاويتين قادمتين من الصين فى ميناء الدخيلة على أنهما تحملات أدوات منزلية وأثناء الفحص ضبط بهما كميات كبيرة من الألعاب النارية.

وأشار الصلحاوى إلى أن مصلحة الجمارك فى إطار خطة وزارة المالية لمكافحة التهريب وأحكام الرقابة على المنافذ بالتعاون مع الأجهزة الرقابية المختصة تشدد حاليا من إجراءات الفحص والمتابعة للحاويات والرسائل الواردة والمصدرة لضبط آية محاولات تهريب سواء لسلع محظور دخولها البلاد أو سلع ومنتجات تتهرب من الرسوم الجمركية والضرائب للإضرار بالصناعة الوطنية.