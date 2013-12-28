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ناصف ونجيب ساويرس وياسين منصور ضمن أغنى أغنياء العالم 2013

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ناصف ونجيب ساويرس وياسين منصور ضمن أغنى أغنياء العالم 2013 ناصف ونجيب ساويرس وياسين منصور ضمن أغنى أغنياء العالم 2013

كشفت مجلة "أرابيان بيزنس"، فى تقريرها السنوى لعام 2013، عن 50 شخصية عربية من بينهم شخصيات مصرية، اعتبرتهم أغنى الأغنياء على مستوى ثم على مستوى قارة أفريقيا بأكملها.

ويتصدر قائمة أغنياء مصر لعام 2013، حسب إحصائيات مجلتى "فوربس" و"أرابيان بيزنس"، ناصف ساويرس، وهو الشقيق الأكبر لرجل الأعمال نجيب ساويرس، فهو رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة، كما أنه يملك حصصا فى شركة "لافارج" للأسمنت، ويحتل بذلك المركز الخامس على مستوى العالم العربى والرابع على مستوى أفريقيا، وقد بلغت ثروته 5.5 مليار دولار.

واحتل المركز الثانى نحيب ساويرس، وهو مؤسس شركة أوراسكوم للاتصالات ومؤسس حزب المصريين الأحرار، واحتل المركز التاسع على مستوى أفريقيا، وثروته بلغت 3.5 مليار دولار.
> وفى المركز الثالث، جاء أنسى ساويرس، مؤسس شركة "أوراسكوم"، وبلغت ثروته 2.9 مليار دولار.

وجاء محمد لطفى منصور، وزير النقل الأسبق، فى المركز الرابع، وهو صاحب معارض سيارات "جنرال موتور" فى العالم ومالك شركة "كاتربيلا" وأيضا يمتلك سلاسل محال "مترو" و"خير زمان"، وتقدر ثروته بـ1. 2 مليار دولار.

واحتل ياسين منصور، الشقيق الأصغر لمحمد منصور، المركز الخامس، فهو صاحب شركات "بالم هيلز" للتعمير ويمتلك حقوق توزيع "ماكدونالدز" و"جنرال موتور".

وجاء يوسف منصور، شقيق كل من محمد وياسين منصور، فى المركز السادس، وهو يمتلك مؤسسة خيرية لمكافحة الأمية، وحاصل على المركز الـ24 على مستوى العالم العربى، وقد بلغت ثروته 1.95 مليار دولار.

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