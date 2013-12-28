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مجلس جامعة أسوان يضم الدكتور مجدى يعقوب لعضويته

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مجلس جامعة أسوان يضم الدكتور مجدى يعقوب لعضويته مجلس جامعة أسوان يضم الدكتور مجدى يعقوب لعضويته

أ. ش.أ

قرر مجلس جامعة أسوان بجلسته المنعقدة اليوم برئاسة الدكتور منصور كباش، رئيس الجامعة وحضور اللواء مصطفى يسرى السيد محافظ أسوان الموافقة على ضم جراح القلب المصرى العالمى الدكتور مجدى يعقوب أستاذ جراحة القلب والصدر لعضوية مجلس الجامعة.

كما قرر المجلس الموافقة على ترشيح الدكتور هشام عبد الرحيم، أستاذ جراحة العظام بكلية الطب جامعة أسيوط والمنتدب لجامعة أسوان ومدير وحدة مناظير المفاصل بمستشفى أسيوط الجامعى لنيل جائزة الدولة للتفوق فى العلوم الطبية لعام 2013 .

وخلال جلسة مجلس الجامعة تم منح الدكتور منتصر مراسى عبد العاطى دويدار اللقب العلمى لوظيفة أستاذ فى تخصص"هندسة المواد" بقسم هندسة الإنتاج والتصميم بكلية هندسة الطاقة، كما قرر المجلس الموافقة على تعيين 9 من الحاصلين على الدكتوراه فى وظائف التدريس بالجامعة.

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