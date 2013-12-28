أمن الإسماعيلية يكثف جهوده لضبط سيارة ألقت قنبلة على كمين محطة الرسوم

تكثف مباحث مديرية أمن الإسماعيلية، جهودها لسرعة ضبط السيارة ماركة تويوتا كورولا، ومستقليها الذين قاموا بمهاجمة كمين محطة تحصيل الرسوم، وإلقاء قنبلة عليهم.

وكانت قوات الكمين المرابط أمام محطة تحصيل الرسوم بالإسماعيلية عثرت على قنبلة بجوار الكمين والمحطة بعد مهاجمة سيارة قادمة للهجوم على الكمين وفرت هاربة.

وقال شهود عيان، إن السيارة بيضاء اللون ماركة تويوتا كورلا، حاولت مهاجمة كمين محطة تحصيل الرسوم على طريق الإسماعيلية- القاهرة، ولكن قوات الأمن تصدت لها، وقامت بمهاجمتها، وفرت السيارة هاربة بعد أن ألقت السيارة قنبلة على الكمين.

وأكد مصدر أمنى، أنه تم تحديد لون السيارة وهى بيضاء اللون ماركة تويوتا كورولا، وأن السيارة هربت فى الدروب الجبلية القريبة من محطة الرسوم، وسيتم ضبطها خلال الساعات القلية القادمة، وخاصة أنه جارى الآن تمشيط الدروب الجبلية وغلق الطرق المؤدية لطريق المعاهدة الرئيسى والفتحات الموجودة على طول الطريق.

وأضاف المصدر أنه لم يحدث أى خسائر فى الأرواح أو المعدات الخاصة بالشرطة نتيجة الهجوم.