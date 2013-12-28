أخبار عاجلة

5 آلاف مشجع للمصري وكمبالا.. و10 آلاف للقاء سموحة وبيدفيست -
الرقابة الإدارية تكتشف هروب 10 أطفال "أحداث" من دار رعاية بالفيوم -
الأخبار - مكافحة الإرهاب أبرز الملفات على مائدة مباحثات السيسى وترامب -
مصرع وإصابة 6 أشخاص جراء تصادم سيارتين بكورنيش حلوان –(صور) -
تفاصيل صناعة النحاس في مصر -
تشييع جنازة الكابتن غزالي شاعر المقاومة الشعبية في السويس -
الحكومة توافق على قانون التأمين الصحي الشامل -
مصرع شخصين وإصابة آخرين جراء تصادم سيارتين بكورنيش حلوان –(صور) -
«مورينيو»:سأخوض مباريات «البريميرليج» بالاحتياطيين في حالة واحدة -
«نيمار» يتفوق على «ميسي وإنريكي» ويدخل تاريخ برشلونة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

أمن الإسماعيلية يكثف جهوده لضبط سيارة ألقت قنبلة على كمين محطة الرسوم

Google+ Print
أمن الإسماعيلية يكثف جهوده لضبط سيارة ألقت قنبلة على كمين محطة الرسوم أمن الإسماعيلية يكثف جهوده لضبط سيارة ألقت قنبلة على كمين محطة الرسوم

تكثف مباحث مديرية أمن الإسماعيلية، جهودها لسرعة ضبط السيارة ماركة تويوتا كورولا، ومستقليها الذين قاموا بمهاجمة كمين محطة تحصيل الرسوم، وإلقاء قنبلة عليهم.

وكانت قوات الكمين المرابط أمام محطة تحصيل الرسوم بالإسماعيلية عثرت على قنبلة بجوار الكمين والمحطة بعد مهاجمة سيارة قادمة للهجوم على الكمين وفرت هاربة.

وقال شهود عيان، إن السيارة بيضاء اللون ماركة تويوتا كورلا، حاولت مهاجمة كمين محطة تحصيل الرسوم على طريق الإسماعيلية- القاهرة، ولكن قوات الأمن تصدت لها، وقامت بمهاجمتها، وفرت السيارة هاربة بعد أن ألقت السيارة قنبلة على الكمين.

وأكد مصدر أمنى، أنه تم تحديد لون السيارة وهى بيضاء اللون ماركة تويوتا كورولا، وأن السيارة هربت فى الدروب الجبلية القريبة من محطة الرسوم، وسيتم ضبطها خلال الساعات القلية القادمة، وخاصة أنه جارى الآن تمشيط الدروب الجبلية وغلق الطرق المؤدية لطريق المعاهدة الرئيسى والفتحات الموجودة على طول الطريق.

وأضاف المصدر أنه لم يحدث أى خسائر فى الأرواح أو المعدات الخاصة بالشرطة نتيجة الهجوم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365