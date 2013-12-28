ميلان يفقد الشعراوي أمام أتلتيكو مدريد بسبب الجراحة

تأكد غياب المهاجم الإيطالي ستيفان الشعراوي عن فريقه ميلان لمدة 10 أسابيع بعد إجرائه جراحة بالقدم، مما يحرمه من المشاركة على الأقل في مباراة ذهاب ثمن نهائي بطولة دوري ابطال أوروبا امام أتلتيكو مدريد الإسباني.

وأعلن نادي ميلان في بيان اليوم عن الجراحة التي أجراها اللاعب ذو الأصول المصرية يوم السبت في قدمه اليسرى بمستشفى سانتا ماريا دي بورتو في البرتغال.

وأوضح الطبيب نيك فان ديك أن الجراحة تمت بنجاح، وأن فترة التعافي والتأهيل البدني قد تستغرق 10 أسابيع.

ونقل النادي اللومباردي لنجمه الدولي الصاعد “21 عامًا” دعمه ومؤازرة جماهير الروسونيري له في محنته، مشددا الى أنه “سيحتاج الى أفضل أداء من الشعراوي في المرحلة الحاسمة من الموسم”.

وستقام مباراة ذهاب دور الـ16 للتشامبيونز ليج على ملعب سان سيرو بمدينة ميلانو في الـ19 من فبراير، على أن تقام مباراة الإياب بملعب فيسنتي كالديرون بمدريد يوم 11 مارس.

وتأثر ميلان كثيرًا هذا الموسم بغياب الشعراوي عن أغلب المباريات بسبب إصاباته المتكررة، حيث يحتل المركز الـ13 في الكالتشو، ويبدو بعيدا تماما عن المراكز المؤهلة لبطولتي أوروبا الموسم المقبل.

وكالات