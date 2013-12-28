مورينيو: الدوري بعيدًا عن أرسنال وتشيلسي.. وسيتي الأقرب

قال المدير الفني لفريق تشيلسي جوزيه مورينيو إن سباق المنافسة على لقب الدوري ثلاثي الأطراف، مشيرًا إلى أن تشيلسي وأرسنال ليسا طرفًا في هذا السباق.

ونقلت صحيفة “الميرور” البريطانية عن مورينو “الجميع ينافس حاليًا.. يوجد تشيلسي وأرسنال وليفربول ومانشستر سيتي في مقدمة فرق الدوري”.

وأضاف “هذا الموسم الضغط ليس فقط للفوز بالبطولة ولكن أيضا للوصول المراكز الأربعة الأولى. إذا كان يمكنني القول فان مانشستر سيتي هو الفريق المرشح للبطولة بقوة”.

وتابع “ليفربول في أجازة طوال الموسم، أسبوع للاعداد للمباراة، ولعب المباراة، وأسبوع للاعداد للمباراة الأخرى، وهي ميزة لا تصدق”.

وأكد أنه بالرغم من تراجع مانشستر يونايتد عن المقدمة بعدة نقاط ، إلا أنه يبقى أحد الفرق المرشحة للبطولة.

وقال “اتركونا خلفهم، سنحاول القيام بعملنا واحتلال أحد المراكز الأربعة الأولى”.

وأوضح “أرسنال مثلنا. يلعبون في دوري أبطال أوروبا. يحاولون التحسن من السنوات القليلة الماضية. لسنوات عدة لم ينهوا الدوري في أحد المراكز الأربعة”.

أ ش أ