محافظ القاهرة : الخروج للاستفتاء على الدستور حق للمواطنين وواجب عليهم

أكد الدكتور جلال مصطفي سعيد محافظ القاهرة أن الندوات التي تقيمها المحافظة لاسنعراض مواد الدستور تهدف إلي إقامة حوار مجتمعي لرفع الوعي الجمعي لدي المواطنين بمواد الدستور الجديد، مشيرا إلى أن الخروج للاستفتاء إلي جانب أنه حق للمواطنين، فهو أيضا واجب عليهم، لأن الخروج للادلاء بالأصوات يسهم في استكمال الثورتين اللتين قام بهما الشعب في مرحلة فاصلة من تاريخ الوطن.

وأوضح سعيد – خلال الندوة التي أقامتها محافظة القاهرة اليوم /السب/ لمناقشة مواد الشباب بالدستور بحضور طاهر أبو زيد وزير الرياضة، وسعد الهلالي رئيس قسم الفقه المقارن بجامعة الأزهر، وتهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق ورئيس حركة الدفاع عن الجمهورية، واللواء سامح سيف اليزل الخبير الأمني، ورئيس مركز الجمهورية للدراسات السياسية والأمنية، وعمرو درويش عضو لجنة الخمسين، بالإضافة إلى العديد من الشخصيات العامة والرياضية – إلي أن المحافظة لها دور كبير بالتعاون مع اللجنة العليا للانتخابات في تجهيز مقار الانتخابات، وتوفير القوي البشرية المساعدة في إجراء عملية الاستفتاء.

ومن جانبه، قال طاهر أبو زيد “إن وضع الدستور يعد إنجازا كبير سيكتمل بإقرار الدستور رغم محاولات تعطيله، منوها بأن ما يبعث علي التفاؤل تلك الأعداد الكبيرة التي خرجت في يونيو دون أن تخاف من النظام الحاكم وقتها، مؤكدا أنه يحمل ثقة كبيرة في خروج الملايين لقول نعم للدستور الجديد، واصفا إياه ب”المحترم”".

وأضاف أن حركة تمرد قامت بقيادة التغيير، مشددا على أن الدولة لن تتقدم إلا بسواعد شبابها الذين تعقد عليهم الدولة أملا كبيراً في قيادة الأمة بعيدا عن الإرهاب، موجها التحية للجنة الخمسين التي منحت المواطن الحق في العيش الكريم.

وبدوره، قال سامح سيف اليزل “إن الدستور المستفتي عليه وضع في ظروف صعبة، مشيرا إلي أنه قارن بينه وبين أكثر من 20 دستورا علي مستوي العالم فوجده أفضل منهم، مؤكدا أنه يجب أن نثبت للعالم إصرارنا علي استكمال خارطة الطريق، وأن أية شائعات تخص المؤسسة العسكرية ووضعها في الدستور هي شائعات، مشددا على أن القوات المسلحة استجابت دوما لمطالب الشعب”.

ولفت إلى أن الجيش والشرطة وضعوا الخطط اللازمة لتأمين الناخبين داخل وخارج الدوائر الانتخابية، داعيا المواطنين للتصويت بكثافة للانتهاء من إقرار الدستور واستكمال خارطة الطريق، ومطالبا الشعب بتحمل مسئوليته للقيام ببناء الدولة والنهوض بالاقتصاد.

أ ش أ