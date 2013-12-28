أخبار عاجلة

الأخبار - عمومية طارئة لمستشاري مجلس الدولة لمناقشة تداعيات مشروع تعديلات قانون السلطة القضائية -
5 آلاف مشجع للمصري وكمبالا.. و10 آلاف للقاء سموحة وبيدفيست -
الرقابة الإدارية تكتشف هروب 10 أطفال "أحداث" من دار رعاية بالفيوم -
الأخبار - مكافحة الإرهاب أبرز الملفات على مائدة مباحثات السيسى وترامب -
مصرع وإصابة 6 أشخاص جراء تصادم سيارتين بكورنيش حلوان –(صور) -
تفاصيل صناعة النحاس في مصر -
تشييع جنازة الكابتن غزالي شاعر المقاومة الشعبية في السويس -
الحكومة توافق على قانون التأمين الصحي الشامل -
مصرع شخصين وإصابة آخرين جراء تصادم سيارتين بكورنيش حلوان –(صور) -
«مورينيو»:سأخوض مباريات «البريميرليج» بالاحتياطيين في حالة واحدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

رئيس جامعة المنصورة: امتحانات اليوم تمت فى هدوء وطمأنينة

Google+ Print
رئيس جامعة المنصورة: امتحانات اليوم تمت فى هدوء وطمأنينة رئيس جامعة المنصورة: امتحانات اليوم تمت فى هدوء وطمأنينة

أكد الدكتور السيد عبد الخالق، رئيس جامعة المنصورة، أن الامتحانات النظرية للتيرم الأول قد بدأت اليوم، وفق الجدول الزمنى المخصص لها، كما تسير الامتحانات فى جو يسوده الهدوء والطمأنينة، ولا توجد أى شكاوى من الطلاب.

وهناك إجراءات لتأمين الطلاب أثناء أداء الامتحانات فى الكليات المختلفة، والبالغ عددها 17 كلية، خلال فترتين صباحية ومسائية، كما شهدت الامتحانات تشديد الإجراءات الأمنية وتفتيش السيارات لجميع العاملين بالجامعة، والتأكد من هوية الطلاب عن طريق كارنيهات الجامعة، كما تم تشديد الإجراءات الأمنية على قاعات الامتحانات، والكنترولات، ومراقبة إدارات الأمن للحالة الأمنية عن طريق كاميرات المراقبة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365