رئيس جامعة المنصورة: امتحانات اليوم تمت فى هدوء وطمأنينة

أكد الدكتور السيد عبد الخالق، رئيس جامعة المنصورة، أن الامتحانات النظرية للتيرم الأول قد بدأت اليوم، وفق الجدول الزمنى المخصص لها، كما تسير الامتحانات فى جو يسوده الهدوء والطمأنينة، ولا توجد أى شكاوى من الطلاب.

وهناك إجراءات لتأمين الطلاب أثناء أداء الامتحانات فى الكليات المختلفة، والبالغ عددها 17 كلية، خلال فترتين صباحية ومسائية، كما شهدت الامتحانات تشديد الإجراءات الأمنية وتفتيش السيارات لجميع العاملين بالجامعة، والتأكد من هوية الطلاب عن طريق كارنيهات الجامعة، كما تم تشديد الإجراءات الأمنية على قاعات الامتحانات، والكنترولات، ومراقبة إدارات الأمن للحالة الأمنية عن طريق كاميرات المراقبة.