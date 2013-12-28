3 علاجات حديثة للخطوط البيضاء في البشرة

ما هي خطوط التفتيح؟

على الرغم من مرونة الجلد، إلا أنه قد تظهر عليه بعض علامات التمدّد نتيجة شدّه بشكل قد يكون مفرطاً.

وتعرف هذه الخطوط بأنها مناطق جلدية غير طبيعية، تظهر على شكل أشرطة أو سطور نتيجة شدّ الجلد، وتكون رفيعة ولامعة، وذات لون ورديّ أو بنفسجيّ أو أبيض، وتظهر في مرحلة البلوغ، أو مراحل الحمل الأخيرة، أو مع السمنة.

وبالرّغم من أنها خطوط رفيعة، إلا أنها قد تكون مزعجة للكثير من الفتيات؛ لأنها تظهر في أماكن كالثدي، والبطن، وأعلى الذراع، والفخذ.

وللتخلص من هذه الخطوط الرفيعة، يوصي أطباء الجلد باتباع أحد هذه الأساليب الثلاثة:

1. كريم "التريتانوين"

أثبت العديد من الأبحاث أنّ هذا الكريم بأسمائه التجارية المتعددة يقوم بإعادة بناء الكولاجين الذي يقوم بإخفاء هذه الخطوط الدقيقة، شرط ألا يتعدّى عمر هذه الخطوط الأشهر القليلة، وأن يكون لونها وردياً أو أحمر. ولكنّ استخدامه غير محبّذ للحوامل والمرضعات.

2. العلاج بالليزر

يحدد الطبيب المختصّ نوعه حسب حالة المريضة وعوامل أخرى، منها: مكان خطوط التفتيح، ولون البشرة.

3. كشط الجلد

تتمّ عملية كشط الجلد بشكل دقيق جداً من خلال أداة يدوية، تعمل على قذف البلورات في الجلد حتى تقشط سطح الجلد بلطف؛ وبالتالي، يتمّ تحفيز خلايا جلدية أكثر مرونة.

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