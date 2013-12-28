رونالدو: ' مشروع المستقبل ' سر تأخر التجديد مع ريال مدريد

لشبونة، (إفي): أبدى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد الإسباني لكرة القدم سعادته بتجديد تعاقده مع النادي الملكي، مشددا على أن تمديد التعاقد "لم يكن مطلقا قضية مال".

وقال رونالدو، في مقابلة مع صحيفة (أ بولا) البرتغالية، بمناسبة اختياره شخصية العام، "كنت أود البقاء في هذا الفريق، الرحيل لم يكن منطقيا لأنني في النادي الأفضل في العالم وأشعر بحب الناس والرئيس والجماهير".

ولم يخف رونالدو "سعادته" كونه اللاعب الأعلى أجرا في العالم، حيث يحصل على حوالي 17 مليون دولار صافي في الموسم حتى 2018 إلا أنه شدد على أن الراتب لم يكن الموضوع الرئيسي الذي جرى مناقشته خلال المفاوضات التي سبقت تجديد التعاقد.

وأوضح "كانت هناك أمور أخرى، مشروع المستقبل، ما يمكن للنادي الفوز به في وجودي، ولذا توصلنا لاتفاق.. أشعر أن هذا هو النادي المناسب لي".

وعلى صعيد آخر أكد رونالدو "كل اللاعبين الكبار لديهم تأثير في الفريق.. لا أرى أنني أحمل الفريق على ظهري. ريال مدريد لا يعتمد ولا يمكن أن يعتمد على لاعب".

وأوضح "أنا أساعد. هذا عملي، ما يجب علي القيام به هو تقديم أفضل ما لدي ومساعدة الفريق، لذا يراودني شعور جيد. ولكنني لا أعتقد أن ريال مدريد يعتمد على لاعب واحد. الفريق جيد للغاية وبه لاعبون كبار".

وأشار "برشلونة وأتلتيكو مدريد يقدمان مستوى أكثر ثباتا منا. الدوري بطولة طويلة والنهاية هي الأهم. بالطبع نود التواجد دائما في المقدمة، بين الأوائل، ولكن برشلونة وأتلتيكو يستحقان الصدارة، فقد قدما موسما رائعا".