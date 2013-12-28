جوارديولا: لم تكن حقبتي.. وانما حقبة ميسي

دبي، (إفي): أكد المدير الفني لنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم بيب جوارديولا عدم وجود ما يطلق عليه "حقبة جوارديولا" في ناديه السابق برشلونة، معتبرا أنها كانت "حقبة ميسي".

وقال جوارديولا، خلال مشاركته في مؤتمر دبي الدولي للرياضة، "حقبة جوارديولا؟ يمكن القول بأنها حقبة ميسي"، في إشارة إلى هيمنة البرسا على الكرة الأوروبية خلال الفترة الماضية.

وفاز جوارديولا (42 عاما) بـ14 لقبا مع فريقه السابق برشلونة، الذي تولى قيادته الفنية في الفترة بين 2008-2012 قبل أن ينتقل إلى بايرن ميونخ بعد عام من الراحة.

وقاد جوارديولا برشلونة للفوز بلقبين في دوري الأبطال ومثليهما في مونديال الأندية وآخرين في كأس السوبر الأوروبية وثلاثة في الليجا واثنين في كأس ملك إسبانيا وثلاثة في كأس السوبر الإسبانية.

وأبدى المدرب سعادته بقيادة البايرن، الا أنه لم يتمكن من إخفاء حنينه لتدريب الناشئين، قائلا "حلمي هو العودة لتدريب اللاعبين الناشئين. ما خضناه في برشلونة الرديف كان كرة قدم خالصة".