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بالفيديو .. أنيلكا يعود للتسجيل في الدوري الإنجليزي بعد 861 يوما

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بالفيديو .. أنيلكا يعود للتسجيل في الدوري الإنجليزي بعد 861 يوما بالفيديو .. أنيلكا يعود للتسجيل في الدوري الإنجليزي بعد 861 يوما

عاد الفرنسي نيكولاس أنيلكا مهاجم وست بروميتش للتسجيل في الدوري الإنجليزي بعد غياب دام لأكثر من عامين، وذلك في مواجهة الجولة 19 أمام وست هام.

وكان أخر أهداف أنيلكا سجلها مع تشيلسي في 20 أغسطس 2011، والطريف أنها كانت في شباك فريقه الحالي وست بروميتش.

ثم انتقل أنيلكا إلى الدوري الصيني ومنه إلى يوفنتوس الإيطالي في موسم 2012/2013، قبل الانضمام إلى وست بروميتش.

وافتتح أنيلكا أهدافه هذا الموسم في الدقيقة 40 بعد بينية من كريس برنت انفرد على أثرها وحولها في الشباك معلنا تعادل فريقه.

وبعد خمسة دقائق فقط يسجل الهدف الثاني من متابعة لكرة عرضية من داخل منطقة الجزاء.

ولعب أنيلكا مع وست بروميتش تسعة مباريات هذا الموسم في الدوري الإنجليزي، ومواجهة وست هام هي العاشرة له.

شاهد الأهداف

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فيديو اليوم السابع

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