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بالفيديو .. أنيلكا ' هدافا تاريخيا ' بالدوري الإنجليزي في تعادل مجنون مع وست هام

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بالفيديو .. أنيلكا ' هدافا تاريخيا ' بالدوري الإنجليزي في تعادل مجنون مع وست هام بالفيديو .. أنيلكا ' هدافا تاريخيا ' بالدوري الإنجليزي في تعادل مجنون مع وست هام

عادل نيكولاس أنيلكا مهاجم وست بروميتش ألبيون الرقم التاريخي لأكثر لاعب سجل لعدة فرق في الدوري الإنجليزي، وذلك بتسجيله هدفين ضمن ثلاثية فريقه في تعادل بالجولة الـ19 من المسابقة أمام وست هام.

وسجل أنيلكا هدفين لوست بروميتش وهو الفريق السادس الذي يسجل له الهداف الفرنسي في الدوري الإنجليزي، معادلا الرقم التاريخي في البطولة.

وكان أنيلكا قد سجل بقميص تشيلسي، أرسنال، مانشستر سيتي، بولتون، ليفربول وأخيرا وست بروميتش.

افتتح جو كول أهداف المباراة في الدقيقة الرابعة لوست هام، ثم بدأ أنيلكا في التغريد خلال خمسة دقائق أخيرة في الشوط الأول.

سجل التعادل في الدقيقة 40، وأتبعه بهدف تقدم وست بروميتش في الدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني انقلبت المباراة خلال دقيقتين مرة أخرى لصالح أصحاب الأرض، إذ سجل موديبو ماييجا هدف التعادل لوست هام في الدقيقة 65، وتقدم كيفن نولان في الدقيقة 67 وباتت النتيجة 3-2.

ولكن سايدو بيرايينيو رفض إنهاء المباراة بدون نقطة التعادل، وسجل الثالث لوست بروميتش في الدقيقة 69.

التعادل رفع رصيد الفريقين نقطة، وبات وست بروميتش بالمرتبة الـ15 برصيد 18 نقطة، فيما يعاني وست هام في المركز قبل الأخير برصيد 15 نقطة.

شاهد الأهداف

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فيديو اليوم السابع

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