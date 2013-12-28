تقرير .. برشلونة يدعم مرماه برينا وشتيجن في الصيف؟

برشلونة (إفي): كشفت تقارير صحفية عن قرب توقيع الحارس الألماني تير شتيجن لنادي برشلونة الإسباني لرغبة ناديه بروسيا مونشنجلادباخ الألماني في الاستفادة ماديا من بيعه قبل انتهاء عقده الصيف المقبل.

وذكرت صحيفة (سبورت) الموالية للفريق الكتالوني اليوم أن الصفقة على وشك الاتمام بعد أشهر طويلة من الشائعات والمفاوضات، وذلك لتمسك الحارس بالانتقال للبرسا ورفض تجديد عقده الذي ينتهي في يونيو2014.

ويسعى مونشنجلادباخ لتجنب انتقال شتيجن لحامل لقب الدوري الإسباني مجانا في الصيف.

وتشير مصادر داخل نادي برشلونة إلى أن الاعلان الرسمي عن صفقة شتيجن لن يتم إلا بعد كشف الحارس الأول فيكتور فالديس عن وجهته المستقبلية، حيث تيقن الجميع من استحالة استمرار الحارس الإسباني بعد انتهاء الموسم الجاري.

وتقدر قيمة صفقة انضمام شتيجن للبرسا بعشرة ملايين يورو.

ويتزامن ذلك مع وجود احتمالية لرحيل الحارس الاحتياطي لبرشلونة خوسيه مانويل بينتو هذا الصيف، حيث لم يفاتحه أي مسئول في مسألة تجديد عقده، لذا فإنه من المتوقع أن يتعاقد النادي مع حارس آخر بديل، سيكون على الأرجح الإسباني بيبي رينا حارس نابولي الإيطالي الطامح للعودة لناديه الأول.

وقد تفكر إدارة ساندرو روسيل بذلك في التعاقد مع "حارسين" دفعة واحدة في انتقالات الصيف لخلافة فالديس وبينتو.