حماس ترفض الدعوات المطالبة لها بفك ارتباطها مع جماعة الإخوان المسلمين

رفضت حركة "حماس" التى تسيطر على قطاع غزة اليوم، السبت، دعوات فصائل فلسطينية لها بفك ارتباطها مع الإخوان المسلمين المصرية.

وقال سامى أبو زهرى المتحدث باسم الحركة، فى بيان، إن "تصريحات بعض فصائل منظمة التحرير التى طالبت حماس بالتخلى عن أيدلوجيتها الإسلامية هى ابتذال ومجاملة سياسية رخيصة على حساب المصالح الوطنية".

وأضاف أبو زهرى: "إذا كانت هذه الفصائل تمتلك أى مصداقية فعليها أن توقف دعمها للملطخين بعار التعاون الأمنى مع الاحتلال" فى إشارة إلى السلطة الفلسطينية.

وكرر قياديون فى فصائل منظمة التحرير الفلسطينية دعوتهم لحركة حماس إلى فك ارتباطها بجماعة الإخوان المسلمين وتنظميها الدولى، وإلى إعلان نفسها حركة وطنية فلسطينية مستقلة.

وجاءت هذه الدعوات بعد قرار الحكومة المصرية اعتبار جماعة الإخوان، جماعة إرهابية ومحظورة، وأن كل من ينتمى لها أو يقدم لها الدعم معرض للمساءلة والعقاب.

وبهذا الصدد، قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن، لإذاعة "موطنى" المحلية فى رام الله، إن على حماس "أن تنسلخ عن جماعة الإخوان وأن تتحول إلى حركة تحرر وطنى على غرار التنظيمات الفلسطينية وإقرار الولاء والانتماء للشعب الفلسطينى وقضيته".

وحذر محيسن من التبعات السياسة والاقتصادية والأمنية على الشعب الفلسطينى "إذا ما أصرت حماس بانتمائها للجماعة الإرهابية المحظورة"، داعياً إياها إلى تغليب المصلحة الفلسطينية العليا على المصلحة الحزبية الضيقة.

كما أكد المتحدث باسم حركة فتح أحمد عساف، أن ارتباط حماس بجماعة الإخوان المسلمين وبتنظيمها الدولى يلحق ضررا بمصالح الشعب الفلسطينى.

وقال عساف: "رفض حماس الانفكاك عن جماعة الإخوان المسلمين وإصرارها على الانتماء لهذه الجماعة وتنظيمها الدولى، يؤكد بأن حماس تضرب بعرض الحائط مصالح أبناء شعبنا وبأنها لا تكترث لمعاناتهم الناتجة عن تبعيتها لجماعة الإخوان المسلمين التى اعتبرتها الحكومة المصرية جماعة إرهابية".

وأضاف عساف فى تصريحات صحفية، أن "هذا الموقف الحمساوى يؤكد مرة أخرى أن أولويات حماس طالما كانت ولا تزال هى تحقيق أهداف ومصالح جماعة الإخوان وليس مصلحة الشعب الفلسطينى وقضيته الوطنية العادلة".

وأوضح المتحدث فى تصريحات نشرتها اليوم وكالة الأنباءالفلسطينية "وفا"، أن "حماس أثبتت من خلال إصرارها هذا، على أنها لم تضع وحسب مصلحة الإخوان أولوية لها،بل هى استخدمت بانتهازية رخيصة القضية الفلسطينية ومعاناة الشعب الفلسطيني،وخاصة فى قطاع غزة المحاصر منذ أكثر من ستة أعوام لمصلحة الإخوان وتنظيمهم الدولى وخاصة جماعة الإخوان فى مصر".