المئات من الجنوبيين يعبرون الحدود باتجاه السودان هربًا من المعارك

أعلن مصدر فى المفوضية العليا لشئون اللاجئين، التابعة للأمم المتحدة فى الخرطوم السبت، أن المئات من مواطنى جنوب السودان، عبروا الحدود إلى داخل الأراضى السودانية، ولم يقدم هذا المصدر الذى طلب عدم الكشف عن هويته، أى رقم محدد لعدد اللاجئين الذين انتقلوا إلى الأراضى السودانية.

وأضاف المصدر، "وفق معلومات تلقاها مكتب المفوضية، لم يتم التأكد منها بعد، فإن المئات من مواطنى دولة جنوب السودان، عبروا الحدود إلى داخل الأراضى السودانية من عدة مناطق حدودية"، موضحًا أن المفوضية "تحقق فى هذه المعلومات".

ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية، عن والى ولاية النيل الأبيض المتاخمة للجنوب، يوسف الشنبلى الخميس، أن الألاف من مواطنى الجنوب، يتحركون فى اتجاه السودان.

وتقع ولاية النيل الأبيض السودانية، بمحاذاة ولاية أعالى النيل الجنوبية، الغنية بالنفط، والتى يدور قتال فى عاصمتها ملكال، بين طرفى النزاع فى دولة جنوب السودان.

واندلع القتال بين حكومة الجنوب، ومتمردين مناوئين لها، يتبعون لنائب رئيس دولة الجنوب السابق رياك مشار قبل أسبوعين.

وكان ملايين من مواطنى الجنوب، يعيشون فى السودان منذ أيام الحرب الأهلية بين الشمال، والجنوب، التى امتدت إلى 23 عاما، وانتهت بتوقيع اتفاق السلام فى يناير 2005، والذى أفضى إلى أن يصبح الجنوب دولة مستقلة.

وما زال المئات من مواطنى دولة الجنوب، عالقين فى السودان، حيث لم تكتمل عملية ترحيلهم لوطنهم الذى أصبح دولة مستقلة فى يوليو 2011.

وفى نوفمبر الماضى، أعلنت منظمة الهجرة العالمية، تنظيم رحلة لعودة أكثر من ألف شخص من مواطنى الجنوب إلى بلادهم.