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"أميصوم" تهدد بتكثيف عملياتها العسكرية ضد حركة الشباب الصومالية

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"أميصوم" تهدد بتكثيف عملياتها العسكرية ضد حركة الشباب الصومالية "أميصوم" تهدد بتكثيف عملياتها العسكرية ضد حركة الشباب الصومالية

هددت قوات حفظ السلام الأفريقية فى الصومال "أميصوم"، اليوم السبت، بتكثيف عملياتها العسكرية وملاحقة عناصر حركة الشباب التى تسيطر على مناطق وقرى فى الأقاليم الجنوبية.

جاء ذلك على لسان، على آدم حامد، الناطق الرسم باسم قوات "أميصوم" أثناء مؤتمر صحفى عقده بمقديشو اليوم السبت، وقال حامد إن القوات الأفريقية ستجدد فى الأيام المقبلة عملياتها العسكرية؛ للقضاء على حركة الشباب المناوئة للحكومة الصومالية، مشيرا إلى أن مناطق تواجد عناصر الحركة قليلة جداً.

وأعرب الناطق الرسمى باسم القوات الأفريقية لحفظ السلام فى الصومال، عن قلقه البالغ حيال الحرب القبلية التى تجرى فى الأقاليم الثلاثة شبيلى السفلى، وشبيلى الوسطى .

وشدد حامد على "أهمية إعادة الأمن والاستقرار إلى الصومال الذى يتطلع شعبه إلى السلام، بعد سنوات من الفوضى والخراب بأيدى العناصر الإرهابية فى المنطقة بأكملها فى إشارة منه إلى حركة الشباب الصومالية".

وتشهد العاصمة مقديشو بين الحين والآخر اضطرابات أمنية؛ نتيجة هجمات يشنها مسلحون مجهولون، تشير وبعض السكان إلى أنهم من حركة "الشباب المجاهدين" التى تبنت مسئولية هجمات عدة فى العاصمة.

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مصر 365

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