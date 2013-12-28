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الجيش الشعبى بجوبا: قوات مشار مستمرة بالقتال رغم التزام الحكومة بالهدنة

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الجيش الشعبى بجوبا: قوات مشار مستمرة بالقتال رغم التزام الحكومة بالهدنة الجيش الشعبى بجوبا: قوات مشار مستمرة بالقتال رغم التزام الحكومة بالهدنة

قال المتحدث الرسمى باسم الجيش الشعبى فى جنوب السودان العقيد فيليب أغوير، إن الاشتباكات فى ولاية "الوحدة" الغنية بالنفط لا تزال مستمرة، على الرغم من إعلان حكومة بلاده وقفًا فوريًا لإطلاق النار، بعد قمة لزعماء من دول الجوار" الإيجاد" فى كينيا أمس الجمعة.

وأوضح أغوير اليوم السبت وفقًا لشبكة الشروق السودانية، أن القوات الحكومية تضطر لصد الهجمات التى تشنها القوات الموالية لنائب الرئيس السابق رياك مشار، الذى يلقى باللوم عليه، فى محاولة الانقلاب الفاشلة فى منتصف ديسمبر الجارى.
> تجدر الإشارة إلى أن قادة منظمة التنمية الحكومية لدول شرق إفريقيا "إيجاد"، أكدوا فى ختام قمة عقدت أمس الجمعة بنيروبى، إن حكومة جنوب السودان وافقت على إنهاء القتال ضد المتمردين الذين يسيطرون على بعض أجزاء من البلاد، لكن رياك مشار رفض الالتزام بأى هدنة، وقال "إن أى وقف لإطلاق النار يجب أن ترافقه آلية للمراقبة".

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مصر 365

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