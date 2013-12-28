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بالصور.. رئيس جامعة المنصورة: إجراءات مشددة لتأمين الامتحانات

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أكد الدكتور السيد عبد الخالق، رئيس جامعة المنصورة، أن امتحانات الفصل الدراسى الأول التى بدأت اليوم، فى17 كلية بالجامعة تسير وفق الجدول الزمنى المخصص لها كما تسير الامتحانات فى جو يسوده الهدوء والطمأنينة، مشيرا إلى أنه لا توجد أية شكاوى من الطلاب وهناك إجراءات مشددة لتأمين الطلاب أثناء أداء الامتحانات فى الكليات المختلفة.

وأشار عبد الخالق إلى أن الامتحانات تؤدى خلال فترتين صباحية ومسائية، كما شهدت الامتحانات تشديد الإجراءات الأمنية وتفتيش السيارات لجميع العاملين بالجامعة والتأكد من هوية الطلاب عن طريق كارنيهات الجامعة.

وتابع: "كما تم تشديد الإجراءات الأمنية على قاعات الامتحانات والكنترولات ومراقبة إدارات الأمن للحالة الأمنية عن طريق كاميرات المراقبة".

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