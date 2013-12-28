محامو جنوب سيناء يرفضون الدفاع عن المتهمين الإخوان المقبوض عليهم

رفض محامو جنوب سيناء الدفاع عن أعضاء جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية المقبوض عليهم فى تُهَم حيازة منشورات ومطبوعات تحرض على العنف، وتعطيل العمل داخل مؤسسات الدولة والتخريب علاوة على انتمائهم قانونيًا لجماعة "إرهابية".

وقررت نيابة جنوب سيناء اليوم السبت بإشراف المستشار محمد عبدالسلام المحامى العام لنيابات جنوب سيناء ورئاسة أحمد صبرى رئيس النيابة حبس 13 من المنتمين لجماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

ورفض معظم المحامين بجنوب سيناء الدفاع عنهم وحضور التحقيقات حتى الذين كانوا ينتمون لحزب الحرية والعدالة.

كانت أجهزة الأمن بجنوب سيناء ألقت القبض على 13 إخوانيًا بمدن شرم الشيخ وطور سيناء ونويبع ورأس سدر لدى وصول معلومات بطبعهم منشورات تحرض على تعطيل العمل داخل مؤسسات الدولة الحكومية وإعاقة عملية الاستفتاء على الدستور.

وفى الوقت ذاته هرب عدد من القيادات الإخوانية خارج المحافظة بعد إلقاء القبض على المتهمين الذين من بينهم نائبان سابقان بمجلس الشعب ومهندس بمطار شرم الشيخ الدولى وموظف فى أحد البنوك ومدير مدرسة.