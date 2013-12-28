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شاهدي إطلالات Cara Delevingne العارضة الأكثر بحثاً على غوغل

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شاهدي إطلالات Cara Delevingne العارضة الأكثر بحثاً على غوغل شاهدي إطلالات Cara Delevingne العارضة الأكثر بحثاً على غوغل

تصدرت عارضة الأزياء البريطانية Cara Delevingne قائمة الأكثر تداولاً على محرك البحث "Google " في مجال الموضة والأزياء، وكانت كذلك أكثر العارضات انتشاراً على موقع "Tumblr"، ولم يأتِ هذا الخبر كمفاجأة فقد كان عام 2013 حافلاً للعارضة الشابة، إذ كانت من أكثر العارضات ظهوراً على منصات العروض العالمية، وظهرت لها صور الحملات الإعلانية للعديد من دور الأزياء.
عرفت Cara Delevingne بشخصيتها المرحة وملامحها الجذابة، أما فيما يخص أسلوبها في اختيار الملابس فقد اعتادت على الظهور بالستايل البسيط المريح، وعمدت إلى اختيار القمصان والبدل الرسمية حتى في محافل الموضة وعلى السجادة الحمراء.
لا يمكن أن ننسى إطلالة العارضة الجميلة في مهرجان "كان" السينمائي، حيث ظهرت بفستان رائع من الدانتيل الأسود، ورصّعت إطلالتها بمجوهرات ماسيّة برّاقة، كذلك ظهورها العملي الأنيق أثناء التنقل بين العروض في أيام أسبوع الموضة.
في هذا الموضوع، جمعنا لك باقة من صور العارضة المتألقة Cara Delevingne كعارضة محترفة على منصات العروض، وكشابة متألقة بإطلالاتها اليومية الجميلة.
 

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