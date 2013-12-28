يارا تبعد المللّ في إطلالتها الأخيرة

تميزت الفنانة يارا خلال برنامج "ستار أكاديمي" بإطلالتها الجميلة بثوب باللون الأحمر من "فالنتينو" ولأول مرة تظهر يارا بهذا اللوك الجريء رغم حفاظها على ستايلاها الرزين، إلا أنها بدت جذابة وشهدت إطلالة يارا تقدماً واضحاً في اختيار ملابسها منذ سنتين وحتى اليوم في ستار أكاديمي بثوب ملون لاقى نقداً لاذعاً وقتها.

يارا أحسنت الإختيار في إطلالتها الأخيرة وارتدتتصميم رائع من أوسكار دي لارينتا وهو عبارة عن قميص مع تنورة أعطاها أسلوبا رزين وراق.

في الإطلالة الثانية ارتدت فستان من جيني بيكهام وهو نفس الثوب الذي ارتده taylor swift في حفل BBC Radio 1's Teen Awards.

كذلك الميكروفون الذي حملته يارا والمصنوع من الألماس والذي كانت قد تلقته هدية منذ سنوات أضاف على إطلالتها سحراً وجاذبية حيث ظهر وكأنه غكسسوارا مكملاا لإطلالتها.

فأي إطلالة برأيك الأجمل كانت ليارا؟

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