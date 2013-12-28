أخبار عاجلة

5 آلاف مشجع للمصري وكمبالا.. و10 آلاف للقاء سموحة وبيدفيست -
الرقابة الإدارية تكتشف هروب 10 أطفال "أحداث" من دار رعاية بالفيوم -
الأخبار - مكافحة الإرهاب أبرز الملفات على مائدة مباحثات السيسى وترامب -
مصرع وإصابة 6 أشخاص جراء تصادم سيارتين بكورنيش حلوان –(صور) -
تفاصيل صناعة النحاس في مصر -
تشييع جنازة الكابتن غزالي شاعر المقاومة الشعبية في السويس -
الحكومة توافق على قانون التأمين الصحي الشامل -
مصرع شخصين وإصابة آخرين جراء تصادم سيارتين بكورنيش حلوان –(صور) -
«مورينيو»:سأخوض مباريات «البريميرليج» بالاحتياطيين في حالة واحدة -
«نيمار» يتفوق على «ميسي وإنريكي» ويدخل تاريخ برشلونة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

يارا تبعد المللّ في إطلالتها الأخيرة

Google+ Print
يارا تبعد المللّ في إطلالتها الأخيرة يارا تبعد المللّ في إطلالتها الأخيرة

تميزت الفنانة يارا خلال برنامج "ستار أكاديمي" بإطلالتها الجميلة بثوب باللون الأحمر من "فالنتينو" ولأول مرة تظهر يارا بهذا اللوك الجريء رغم حفاظها على ستايلاها الرزين، إلا أنها بدت جذابة وشهدت إطلالة يارا تقدماً واضحاً في اختيار ملابسها منذ سنتين وحتى اليوم في ستار أكاديمي بثوب ملون لاقى نقداً لاذعاً وقتها.
يارا أحسنت الإختيار في إطلالتها الأخيرة وارتدتتصميم رائع من أوسكار دي لارينتا وهو عبارة عن قميص مع تنورة أعطاها أسلوبا رزين وراق.
في الإطلالة الثانية ارتدت فستان من جيني بيكهام وهو نفس الثوب الذي ارتده taylor swift في حفل BBC Radio 1's Teen Awards.
كذلك الميكروفون الذي حملته يارا والمصنوع من الألماس والذي كانت قد تلقته هدية منذ سنوات أضاف على إطلالتها سحراً وجاذبية حيث ظهر وكأنه غكسسوارا مكملاا لإطلالتها.
فأي إطلالة برأيك الأجمل كانت ليارا؟

تابعوا أيضاً:

شاهدوا أجمل صور الأزياء على أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم والنجمات عبر تويتر سيدتي أزياء

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي