مجموعة GH جديد المصمم جورج حبيقة

لطالما أبهرنا المصمّم اللبناني العالمي جورج حبيقة بمجموعاته الساحرة والمتميّزة، من خط الأزياء الراقية، إلى خط الأزياء الجاهزة، وصولاً الى مجموعة الأعراس التي تحمل تصاميم مبهرة، تشكّل حلم كل عروس. وها هو يقدّم أحدث مجموعة تحت عنوان GH by Georges Hobeika، بلمسات فنيّة ليست بالبعيدة عن مسيرته الإبداعية. مجموعة GH هي، بحسب وصف حبيقة، الخيار الأمثل لكل شابة أو امرأة تبحث عن التفرّد في إطلالاتها. تتضمن تشكيلة واسعة من فساتين الكوكتيل والفساتين الطويلة العصريّة والشابة. وتتميّز بتصاميمها المرحة والساحرة وألوانها الجميلة كالزمرّدي والمشمشي الفاتح والأزرق الهادئ والأسود والأبيض. أما الأقمشة التي استخدمها المصمم، فتتنوّع بين الكريب والموسلين والجيرسي والدانتيل والحرير، وهي من دون شك، أقمشة أنثوية بامتياز، تزيد من رقة الإطلالة ودلالها.

اطلعي على مجموعة GH من جورج حبيقة، وأخبرينا ما رأيك بها.

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