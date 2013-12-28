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"نشطاء الإسكندرية": جمع توقيعات لسحب الجنسية من أعضاء "الإخوان"

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"نشطاء الإسكندرية": جمع توقيعات لسحب الجنسية من أعضاء "الإخوان" "نشطاء الإسكندرية": جمع توقيعات لسحب الجنسية من أعضاء "الإخوان"

كتب : حازم الوكيل منذ 57 دقيقة

بدأ نشطاء في الإسكندرية، اليوم، جمع توقيعات على استمارات لسحب الجنسية المصرية من عناصر تنظيم الإخوان.

قال إيهاب القسطاوي، منسق حركة تغيير بالإسكندرية، التي دشنت الحملة، إن الحملة الشعبية لسحب الجنسية المصرية من أعضاء تنظيم جماعة الإخوان، التي وصفتها بالإرهابية، بدأت في جمع التوقيعات من خلال استمارة، على أن تتصاعد فعالياتها الفترة المقبلة.

أضاف، "تأتي هذه الخطوة من أجل سحب الجنسية المصرية من المنتمين أو الممولين لتنظيم جماعة الإخوان المسلمين، حيث أن الشعب أصبح الآن، ينبذ هذا التنظيم الإرهابي الخائن للوطن، بعد استخدامهم للعنف وترويع المواطنين والقيام بعمليات إرهابية".

يذكر أن نص الاستمارة: "نظرًا لما يمثله تنظيم جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية الخائن للوطن من خطر داهم على مقدرات الوطن، واستخدامهم العنف وترويع المواطنين والقيام بعمليات إرهابية من شأنها استهداف الدولة، أطالب أنا الموقع أدناه المصرية بسحب الجنسية المصرية عن هؤلاء الخونة أعضاء التنظيم".

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