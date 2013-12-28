ملف الأهلي - صفقة رؤوف وعبد الظاهر .. إصابة متعب .. سيلتيك وتريزيجيه؟

تغطية FilGoal.com لكل ما يخص انضمام أحمد رؤوف إلى الأهلي، ورحيل أحمد عبد الظاهر للاتحاد الليبي، وإصابة عماد متعب ووليد سليمان، وتصريحات تريزيجيه حول انتقاله إلى سيلتيك؟

شــاهد ايضــا الأهلي يستعيد معوض وعبد الفضيل بعد 10 أيام

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رسميا - أحمد رؤوف يوقع للأهلي .. مقابل إعارة عبد الظاهر للاتحاد الليبي

عبد الظاهر: الأوضاع في مصر وليبيا متشابهة .. وسأعود للأهلي

رؤوف: فضلت الأهلي على الزمالك .. وحزين لعدم لحاقي بأبو تريكة

الإصابات

الأهلي يفقد متعب 6 أسابيع

الأهلي يستعيد معوض وعبد الفضيل بعد 10 أيام

الأهلي: إصابة سليمان "مختلفة" .. وسيسافر لألمانيا

تريزيجيه

تريزيجيه: سيلتيك يريد ضمي من الأهلي مقابل نصف مليون يورو