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ملف الأهلي - صفقة رؤوف وعبد الظاهر .. إصابة متعب .. سيلتيك وتريزيجيه؟

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ملف الأهلي - صفقة رؤوف وعبد الظاهر .. إصابة متعب .. سيلتيك وتريزيجيه؟ ملف الأهلي - صفقة رؤوف وعبد الظاهر .. إصابة متعب .. سيلتيك وتريزيجيه؟

تغطية FilGoal.com لكل ما يخص انضمام أحمد رؤوف إلى الأهلي، ورحيل أحمد عبد الظاهر للاتحاد الليبي، وإصابة عماد متعب ووليد سليمان، وتصريحات تريزيجيه حول انتقاله إلى سيلتيك؟

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تريزيجيه

تريزيجيه: سيلتيك يريد ضمي من الأهلي مقابل نصف مليون يورو

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