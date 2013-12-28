أخبار عاجلة

5 آلاف مشجع للمصري وكمبالا.. و10 آلاف للقاء سموحة وبيدفيست -
الرقابة الإدارية تكتشف هروب 10 أطفال "أحداث" من دار رعاية بالفيوم -
الأخبار - مكافحة الإرهاب أبرز الملفات على مائدة مباحثات السيسى وترامب -
مصرع وإصابة 6 أشخاص جراء تصادم سيارتين بكورنيش حلوان –(صور) -
تفاصيل صناعة النحاس في مصر -
تشييع جنازة الكابتن غزالي شاعر المقاومة الشعبية في السويس -
الحكومة توافق على قانون التأمين الصحي الشامل -
مصرع شخصين وإصابة آخرين جراء تصادم سيارتين بكورنيش حلوان –(صور) -
«مورينيو»:سأخوض مباريات «البريميرليج» بالاحتياطيين في حالة واحدة -
«نيمار» يتفوق على «ميسي وإنريكي» ويدخل تاريخ برشلونة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزير الطيران المدنى يستقبل طائرة مساعدات لمصر قادمة من البحرين

Google+ Print
وزير الطيران المدنى يستقبل طائرة مساعدات لمصر قادمة من البحرين وزير الطيران المدنى يستقبل طائرة مساعدات لمصر قادمة من البحرين

(د. ب.أ)

استقبلت قرية البضائع بمطار القاهرة اليوم، السبت، طائرة بضائع، تابعة لشركة شحن عالمية قادمة من البحرين، على متنها 35 طنا من البطاطين، والملابس، التى تبرع بها المصريون، والخليجيون، فى دول الخليج، فى إطار حملة " الدفيانة" التى دشنها الإعلامى عمرو أديب لدعم فقراء مصر.

وقال وزير الطيران المهندس عبد العزيز فاضل، الذى كان على رأس مستقبلى الطائرة "حرصت على المشاركة فى استقبال الطائرة للهدف الإنسانى لدعم فقراء صعيد مصر حيث أصدرت أوامر بتقديم كل التيسيرات لسرعة الإفراج عن المساعدات، وخدمة الطائرة، والأطقم العاملة عليها، كما أصدرت تعليمات لشركة مصر للطيران، بنقل أى مساعدات من كل دول العالم مجانًا مساهمة من وزارة الطيران فى حملة مصر الدفيانة".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
5 آلاف مشجع للمصري وكمبالا.. و10 آلاف للقاء سموحة وبيدفيست

5 آلاف مشجع للمصري وكمبالا.. و10 آلاف للقاء سموحة وبيدفيست

مصرع وإصابة 6 أشخاص جراء تصادم سيارتين بكورنيش حلوان –(صور)

مصرع وإصابة 6 أشخاص جراء تصادم سيارتين بكورنيش حلوان –(صور)

تفاصيل صناعة النحاس في مصر

تفاصيل صناعة النحاس في مصر

مصرع شخصين وإصابة آخرين جراء تصادم سيارتين بكورنيش حلوان –(صور)

مصرع شخصين وإصابة آخرين جراء تصادم سيارتين بكورنيش حلوان –(صور)