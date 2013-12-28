وزير الطيران المدنى يستقبل طائرة مساعدات لمصر قادمة من البحرين

(د. ب.أ)

استقبلت قرية البضائع بمطار القاهرة اليوم، السبت، طائرة بضائع، تابعة لشركة شحن عالمية قادمة من البحرين، على متنها 35 طنا من البطاطين، والملابس، التى تبرع بها المصريون، والخليجيون، فى دول الخليج، فى إطار حملة "مصر الدفيانة" التى دشنها الإعلامى عمرو أديب لدعم فقراء مصر.

وقال وزير الطيران المهندس عبد العزيز فاضل، الذى كان على رأس مستقبلى الطائرة "حرصت على المشاركة فى استقبال الطائرة للهدف الإنسانى لدعم فقراء صعيد مصر حيث أصدرت أوامر بتقديم كل التيسيرات لسرعة الإفراج عن المساعدات، وخدمة الطائرة، والأطقم العاملة عليها، كما أصدرت تعليمات لشركة مصر للطيران، بنقل أى مساعدات من كل دول العالم مجانًا مساهمة من وزارة الطيران فى حملة مصر الدفيانة".