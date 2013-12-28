الطب الشرعي: ضحايا "الألف مسكن" قتلوا بطلقات نارية وخرطوش

الطب الشرعي: سيتم الانتهاء من التقرير وإرساله للنيابة خلال أيام

كتب : خالد فهمي منذ 45 دقيقة

قال الدكتور هشام عبدالحميد، مدير عام دار التشريح والمتحدث الرسمي باسم مصلحة الطب الشرعي، إن مشرحة زينهم، استقبلت أمس 5 ضحايا من منطقة الألف مسكن خلال الاشتباكات التي شهدتها المنطقة.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تشريح جثث الضحايا وكتابة التقرير المبدئي الخاص بالصفة التشريحية لها والتحفظ علي المقذوفات التي عثر عليها داخل جثث الضحايا وتحريزها تمهيدًا لإرسالها إلى النيابة العامة.

وأضاف "عبدالحميد" أن الضحايا الذين تم تشريح جثثهم، هم: شريف السيد محمد في العقد الثالث من العمر وتبين من الصفة التشريحية للمجني عليه، أنه مصاب بطلق ناري عيار 5.35 مللي يمين الصدر ومستقر في يسار الصدر، وأحمد محمود رجب 19 عامًا، مصاب بطلقتين من ذات العيار إحداهما اخترقت البطن واستقرت في الظهر، والطلقة الثانية أصابته في الركبة اليمني وأحدثت فتحة دخول وخروج، و"أحمد محمد جبر في العقد الرابع من العمر مصاب بطلقتين من ذات العيار، إحداهما أصابته يمين الصدر واستقرت في الصدر والثانية أصابته في يمين الصدر واستقرت في يسار الصدر، وسعيد علي راشد 30 عامًا مصاب بطلق ناري أصابه من يمين الصدر وخرج من يسار الصدر وترك فتحة دخول وخروج ولم يستقر العيار الناري داخل جسده، ومصيلحي محمد حسن في العقد الرابع من العمر ومصاب بطلق خرطوش في الرأس.

وأكد "عبدالحميد" أن تقرير الطب الشرعي النهائي للضحايا، الذي يبين سبب الوفاة سوف يتم الانتهاء من كتابته وإرساله إلى النيابة العامة خلال أيام.