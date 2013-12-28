التليفونات: نعتمد على خبرة دروجبا وسماكة أمام الإسماعيلي

أكد أحمد شعبان المدير الفني لفريق تليفونات بني سويف على صعوبة مواجهة الجولة الثانية من الدوري المصري أمام الإسماعيلي والمقرر لها يوم الأحد، وذلك بسبب قلة خبرة لاعبيه.

وفاز الإسماعيلي في أولى مبارياته بالدوري على القناة بهدفين لهدف، فيما كان فريق التليفونات قد حصل على راحة.

وقال شعبان لـFilGoal.com يوم السبت: "نعتمد على الناشئين وأغلب عناصر الفريق لا تمتلك خبرة كافية"، وتابع "لدينا ثلاثة عناصر خبرة بالدوري الممتاز وينصب تركيزنا عليهم".

وأضاف "الثلاثة أصحاب الخبرة أحمد حسن دروجبا وعمرو سماكة وأحمد أبو مسلم فقط، ويرجع ذلك لاستغناء الإدارة على عدد كبير من أصحاب الخبرة لترشيد النفقات الأمر الذي ساهم في الاستعانة بالناشئين لسد عجز صفوف الفريق".