رؤوف: فضلت الأهلي على الزمالك .. وحزين لعدم لحاقي بأبو تريكة

أكد أحمد رؤوف مهاجم الأهلي المنضم حديثا من الاتحاد الليبي على سعادته الغارمة بانضمامه للشياطين الحمر بداية من يناير ولمدة ثلاثة مواسم ونصف موسم.

ووقع رؤوف للأهلي يوم السبت بعد أن أنهى الأحمر اتفاقه مع الاتحاد الليبي بإعارة أحمد عبد الظاهر لمدة ستة أشهر.

وقال رؤوف للصحفيين السبت: "وصلني عرضا من الزمالك في نفس توقيت تفاوض الأهلي، ولكن حققت حلمي بارتداء القميص الأحمر، لأنه شرف لأي لاعب وكيان كبير"، وتابع "لم أفكر في ترك ليبيا، ولكن عندما وصلني العرضين فضلت الأهلي".

وأضاف "تأخر انضمامي للأهلي كثيرا، وكانت دائما المفاوضات لم تكلل بالنجاح، ولكن أخيرا أصبحت لاعبا في صفوفه".

وتطرق رؤوف للحديث عن منافسيه في خط الهجوم مؤكدا "حزين لعدم لحاقي بمحمد بركات و(محمد) أبو تريكة قبل اعتزالهما، لأن حلمي هو اللعب بجوارهما.. ولكن أتمنى لهما التوفيق".

وقرر بركات وأبو تريكة اعتزال كرة القدم نهائيا.

واختتم "أواجه منافسة شرسة من مهاجمي الأهلي الأكفاء المتواجدين حاليا، وهم أسماء نادرة وسأسعى لإثبات وجودي".