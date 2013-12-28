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' هاتريك ' محمد إبراهيم ينصر بدلاء الزمالك أمام عثماثون استعدادا للإسماعيلي

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' هاتريك ' محمد إبراهيم ينصر بدلاء الزمالك أمام عثماثون استعدادا للإسماعيلي ' هاتريك ' محمد إبراهيم ينصر بدلاء الزمالك أمام عثماثون استعدادا للإسماعيلي

سجل محمد إبراهيم صانع ألعاب الزمالك ثلاثة أهداف ضمن رباعية فريقه في شباك عثماثون وديا خلال مواجهة الفريقين وديا استعدادا للقاء الإسماعيلي بالجولة الثالثة في الدوري الممتاز.

وخاض حلمي طولان المدير الفني للزمالك المباراة بتشكيل أغلبها من البدلاء، ولم يشارك فيها اللاعبين الذين خاضوا لقاء المصري في الجولة الأولى كاملة.

وانتهى اللقاء برباعية نظيفة للزمالك، بدأها محمد إبراهيم بهدفين متتاليين في الدقيقتين 12 و21، وسجل البديل أحمد علي الهدف الثالث في الدقيقة 59.

واختتم محمد إبراهيم المباراة بهاتريك له في الدقيقة 88.

وخاض أساسيو الزمالك مرانا خفيفا قبل انطلاق المباراة الودية التي أقيمت على ملعب الهدف في مدينة السادس من أكتوبر.

واطمئن الجهاز الفني على أغلب عناصره التي لم تشارك أمام المصري، وتأكد جاهزية محمد إبراهيم لموقعة الإسماعيلي يوم الثاني من يناير المقبل.

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