طولان: عيد خارج حسابات الزمالك أمام الإسماعيلي .. ونملك من يعوضه

أكد حلمي طولان المدير الفني للزمالك على خروج أحمد عيد عبد الملك من حسابات فريقه أمام الإسماعيلي في الجولة الثالثة من الدوري الممتاز بعد قرار احترافه في الخليج.

وقرر عيد توفير مستحقاته المالية مقابل السماح له بالاحتراف في أحد الأندية الخليجية على أن يوفر اللاعب العرض.

وقال طولان عقب فوز فريقه على عثماثون وديا 4-0 يوم السبت: "عيد خرج من حساباتي لمباراة الإسماعيلي، اللاعب يرغب في الرحيل وسيوفر العرض ويرحل".

وأضاف "لدينا البديل القوي القادر على إثبات وجوده، نمتلك مصطفى فتحي وسعيد قطة ومحمد إبراهيم والجميع لديه الفرصة".

وشدد طولان على عدم خوفه من الأسماء الكبيرة التي ستغيب عن لقاء الإسماعيلي في حين أن البدلاء لا يمتلكون الخبرة المناسبة.

وأشار طولان "لا أخشى الأسماء الكبيرة، اللاعب الجيد يمكنه اللعب في أي وقت وتحت أي ظروف لإثبات نفسه".

يشار إلى أن الزمالك فاز على المصري في الجولة الأولى، ويحصل على راحة في الثانية على أن يواجه الإسماعيلي يوم الثاني من يناير المقبل.