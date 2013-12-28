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مقتل 4 فى اشتباكات بين الأمن ومسلحى الحراك الجنوبى باليمن

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مقتل 4 فى اشتباكات بين الأمن ومسلحى الحراك الجنوبى باليمن مقتل 4 فى اشتباكات بين الأمن ومسلحى الحراك الجنوبى باليمن

قالت مصادر طبية وشهود عيان، إن أربعة أشخاص قتلوا وأصيب العشرات، اليوم السبت، فى اشتباكات بين قوات الأمن اليمنية ومسلحى الحراك الجنوبى فى منفذ سناح الحدودى مع الشمال فى محافظة الضالع بجنوب اليمن.

وذكر الشهود أن أربعة أشخاص قتلوا جراء الاشتباكات التى جاءت أثناء تظاهرة حاشدة نظمها نشطاء انفصاليون من الحراك الجنوبى للتنديد بالمجزرة التى ارتكبتها قوات الجيش اليمنى أمس الجمعة.

وكان شهود ومصادر طبية قد قالوا إن قذيفة انفجرت، أمس الجمعة، فى سرادق عزاء تواجد فيه انفصاليون جنوبيون فى اليمن ما أسفر عن سقوط 15 قتيلا بينهم أطفال. وقال الشهود إن القذيفة أطلقت من دبابة وحملوا الجيش المسئولية.

وقال مصدر أمنى، إن القذيفة أطلقت بالخطأ من نقطة حراسة تابعة للجيش، وإن تحقيقا يُجرى مع المسئول عن الموقع، لكن لم يتسن الحصول على تعليق من وزارة الدفاع فى صنعاء.

وقالت المصادر إن حوالى 40 شخصا أصيبوا فى الحادث الذى وقع فى سرادق لعزاء أسرة انفصالى جنوبى توفى الأسبوع الماضى.

وأكدت مصادر فى الحراك الجنوبى أن الحراك الجنوبى أمهل قوات الجيش اليمنى وأبناء الشمال 24 ساعة للخروج من الضالع والمغادرة إلى بلداتهم والنجاة بأنفسهم قبل فوات الأوان.

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مصر 365