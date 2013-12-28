ضاحي خلفان يدعو إلى إغلاق مكاتب قناة الجزيرة في دول الخليج

خلفان: الجزيرة فيها نخبة من الإعلاميين اليهود المشاهير، ووسيلة لجماعة الإخوان الإرهابية

كتب : وكالات السبت 28-12-2013 15:20

شن الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في إمارة دبي، هجوماً على قناة "الجزيرة" القطرية، واصفاً القناة بأنها "وسيلة من وسائل الجماعات الإرهابية"، داعياً إلى إغلاق مكاتبها في دول الخليج العربي لأنها وفقاً له تهدف إلى تدمير الخليج.

واعتبر "خلفان" في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، أن الجزيرة محطة لخدمة الإخوان، مضيفا ضمن سلسلة تغريدات "شخصياً أقترح أن يكون اسم قناة الجزيرة اللائق لها قناة رابعة الجزيرة"، كما وصفها في إحدى تغريداته بأنها "محطة الرأي ولا رأي آخر، رابعة الجزيرة كارثة".

وحذر "خلفان" من أن "الجزيرة إذا ظلت بيد الإخوان محطة تحرض على الإرهاب"، وأضاف أن "ترك المحطة بيد جماعات مشبوهة كارثة"، معتبراً أنها "مشروع تأجيج أزمات في الوطن العربي"، ودعا خلفان إلى إغلاق مكاتب الجزيرة في دول الخليج، قائلاً "أحذر كل دول الخليج من مخطط الجزيرة القادم لدول المنطقة، الهدف القادم للجزيرة تدمير الخليج، مكاتب قناة الجزيرة في الخليج يجب أن تغلق، دول الخليج معنية بالأمر أكثر من غيرها، هذه المحطة وسيلة من وسائل الجماعة الإرهابية".

وفي تغريدة أخري، قال "خلفان" إن "الجزيرة فيها نخبة من الإعلاميين اليهود المشاهير!"، و نشر خلفان على صفحته صورة يظهر فيها الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز، يرافقها تعليق كتب فيه "صديق مرسي العظيم وهو خارج من قناة الجزيرة"، في إشارة إلى الرسالة التي بعثها المعزول محمد مرسي، لنظيره الإسرائيلي وقتها.

كما تطرق "خلفان" إلى فضيحة الفساد الراهنة في تركيا، وقال إن "هبوط الليرة التركية إلى أدنى مستوى لها بسبب قضية الفساد الكبرى في تاريخ تركيا المعاصر"، وتابع في تغريدة ثانية "قلنا للإخوان إن حزب العدالة والتنمية التركي سيسقط لم يصدقوا".