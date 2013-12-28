طلاب بهندسة القاهرة يؤدون الامتحان بأقنعة عليها صور الطلاب المتوفين

فى شكل احتجاجى جديد، ارتدى طلاب الفرقة الثانية لقسم الاتصالات بكلية الهندسة جامعة القاهرة، أقنعة، مطبوع عليها صورة محمد رضا، وعبد الرحمن أحمد، من طلاب الكلية الذين قتلوا فى الاشتباكات الأخيرة مع قوات الأمن، حيث وضع الطلاب الأقنعة أعلى رؤوسهم من ناحية الخلف، وذلك خلال أدائهم امتحان منتصف العام بالكلية.

وقال أحد الطلاب، الذين ارتدوا الأقنعة خلال الامتحان، إن هذه الفعالية نظمها الطلاب، فى محاولة منهم لإحياء قضية الطلاب، الذين قتلوا فى الاشتباكات الأخيرة مع قوات الأمن، وخاصة بعد قرارات مجلس الوزراء الخاصة بالسماح للشرطة بالتواجد داخل الحرم الجامعى، وصدق عليها المجلس الأعلى للجامعات، خلال اجتماعه الأخير.

وأضاف الطالب، الذى تحفظ على ذكر اسمه، أن الطلاب سيخترعون طرقًا جديدة للاحتجاج خلال الفترة المقبلة، وأنهم لن يتنازلوا عن السلمية فى الأشكال الاحتجاجية التى ينظمها الطلاب.