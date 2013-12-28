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غدا.. بدء امتحانات "الدراسات الإسلامية" بأزهر سوهاج

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غدا.. بدء امتحانات "الدراسات الإسلامية" بأزهر سوهاج غدا.. بدء امتحانات "الدراسات الإسلامية" بأزهر سوهاج

تبدأ غدا، الأحد، امتحانات كلية الدراسات الإسلامية بنات بجامعة الأزهر بسوهاج، حيث يؤدى 10 آلاف طالبة الامتحانات فى 150 لجنة مقسّمة صباحا ومساء، وتبدأ الفترة الأولى من الساعة التاسعة صباحا وحتى 12 ظهرا، أما الفترة الثانية فتبدأ من الساعة 1 ظهرا وحتى الرابعة، وذلك فى الأقسام الثلاثة وهى: اللغة العربية والشريعة الإسلامية وأصول الدين.

من جانبه، قال الدكتور سعد خلف عبد الوهاب، عميد الكلية، إن الكلية استعدت للامتحانات وتم تأمينها بالكامل، وذلك بعد قيام محافظ سوهاج اللواء محمود عتيق ومدير الأمن اللواء إبراهيم صابر بإخلاء الشارع تماما أمام كلية الدراسات، تحسبا للتظاهرات التى تقوم بها الفتيات.

وأكد عميد الكلية أنه قرر غدا وضع 25 موظفا من داخل الكلية، بينهم 10 سيدات، وذلك لتفتيش الفتيات قبل دخولهن الاختبارات ومتابعة سير دخول الطالبات.

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