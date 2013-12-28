حقوقى: رايتس ووتش لم تأخذ فى اعتبارها جرائم الإخوان فى حق الشعب المصرى

أكد عماد حجاب، الخبير الحقوقى بمؤسسة "عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان" أن موقف منظمة هيومن رايس ووتش قائم على افتراضات خاطئة ومتأثر بالموقف الأمريكى والأوروبى الذى يرتبط بالمصالح السياسية مع الدول والأنظمة ومنها نظام الإخوان السابق ولا يطبق معايير أخرى.

وأوضح حجاب فى تصريحاتٍ صحفية أن موقف منظمة هيومن رايتس ووتش يمثل مجرد رأى، يخطأ أو يصيب أحيانا بشأن رؤيتها عن توصيفها لقرار الحكومة المصرية اعتبار جماعة الإخوان منظمة إرهابية، بأن قرار الحكومة المصرية وراؤه دوافع سياسية.

قال الخبير الحقوقى إن بيان المنظمة الدولية لم يأخذ فى اعتباره حجم جرائم جماعة الإخوان الإرهابية فى حق الشعب المصرى، والمخاطر التى يسببها لحقوق المواطنين والشعب المصرى وكيان الدولة المصرية.

وأضاف عماد حجاب أن منظمة هيومن رايتس ووتش كمنظمة دولية تعمل على المواقف السياسية فى جميع دول العالم، وعليها أن تتعامل بطريقة تقليدية مع القضايا الحقوقية المصرية، من منظور حقوق الإنسان، وأن تتخذ مواقف مشابهة، ومحايدة، ومستقلة، تتفق مع موقفها السابق، عندما أدانت مذبحة بورسعيد.