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شرطة التموين تضبط 210 قضايا تموينية متنوعة فى 24 ساعة

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شرطة التموين تضبط 210 قضايا تموينية متنوعة فى 24 ساعة شرطة التموين تضبط 210 قضايا تموينية متنوعة فى 24 ساعة

شنت الإدارة العامة لشرطة والتجارة الداخلية، حملات أمنية موسعة، استهدفت مستودعات توزيع أسطوانات البوتاجاز، والتأكد من وصولها بالسعر المقرر لمستحقيها، وأيضاً مناطق الاتجار بسلع البوتاجاز والسولار والبنزين، وتحقيق الرقابة على تداول السلع، ومكافحة الغش التجارى.

وأسفرت الحملات التى تمت بالاشتراك والتنسيق مع إدارات التموين بمديريات الأمن، عن ضبط 7 قضايا أسطوانات بوتاجاز بمضبوطات 493 أسطوانة، وضبط 2 قضية دقيق مدعم وأقماح، وضبط 55 قضية مخالفات مخابز، وضبط 4 قضايا فى مجال الاتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة بمضبوطات وزنت 1,610 طن سكر وزيت تموينى مدعم.

كما تم ضبط 5 قضايا غش غذائى وغير غذائى، وضبط 65 قضية فى مجال مخالفات اللحوم والطيور والأسماك، وضبط 65 قضية فى مجال مخالفات المحال العامة، وضبط 7 قضايا فى مجال السلع مجهولة المصدر.

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مصر 365

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