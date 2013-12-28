فعاليات حملة "نعم للدستور" تلقى قبولا غير عادى بميت سلسيل بالدقهلية

أعلن عبد الرحمن مجاهد، وكيل حزب النور بميت سلسيل بمحافظ الدقهلية، عن تنظيم الحزب بمركز ميت سلسيل للعديد من الفعاليات خلال الأسبوع الماضى ضمن حملة "نعم للدستور" التى ينظمها الحزب، وبدأت بإعداد كميات كبيرة من البوسترات والأوراق التى تعرض مميزات الدستور وترد على الشبهات.

هذا كما أكد وكيل الحزب بميت سلسيل أن الحزب شارك فى الندوة التى أقيمت فى مركز شباب ميت سلسيل، بحضور طارق سراج، وكيل الحزب، لبيان وعرض مميزات الدستور والرد على الشبهات.

كما أضاف أن الحزب قد نظم أمس أحد أبرز الفعاليات التى وجدت قبولا غير عادى على حد وصفه، حيث طاف عدد من التكاتك عليها بوسترات حزب النور، ومثبّت عليها مكبرات للصوت، تبث من خلالها أناشيد جزء منها خاص بالحزب والجزء الآخر داعم للدستور.

وأشار إلى أن الحزب عقد اجتماعا أمس ضمّ أمين الحزب بالمركز سعد القاضى ووكلاء الحزب، من أجل بحث زيادة حجم الفعاليات المقامة ضمن حملة "نعم للدستور"، وأن الأسبوع الجديد سوف يشهد العديد من الفعاليات، على رأسها توزيع آلاف النسخ من مسودة الدستور، وكذا آلاف الأوراق التى تبين مميزات الدستور وأخرى ترد على الشبهات... وغيرها من الفعاليات التى يتركها الحزب لتكون مفاجأة لأهالى ميت سلسيل.