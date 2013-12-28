فيديو - تقارير .. بازل قد يعوض رحيل صلاح بموهبة إيفوارية

أشار تقرير سويسري يوم السبت أن بازل بدأ مساعيه نحو ضم جناح أفواري يدعى إيفارد كواسي يلعب في صفوف هايدوك سبيليت الكرواتي لتعويض رحيل محمد صلاح جناح بطل سويسرا المحتمل.

وكان الإعلام الإنجليزي قد أكد في الفترة الأخيرة عن اقتراب صلاح من الانضمام إلى ليفربول في صفقة قد تصل إلى سبعة ملايين جنيه استرليني.

وذكرت صحيفة (سبورت) السويسرية يوم السبت أن مهاجم متصدر الدوري الكرواتي لفت الأنظار بشدة، وهو ما دفع أياكس الهولندي يبدي اهتماما باللاعب الإفواري.

كواسي -19 عاما- يلعب في نفس المنطقة التي يشغلها صلاح وساهم مع فريقه بأربعة أهداف وخمسة صناعات، ويملك من الطول 174 سم، في نفس طول صلاح تقريبا.

وأكد التقرير على أن اهتمام بازل جاء ليحل محل صلاح الذي اقترب رحيله في الشتاء المقبل.

ويجد بازل منافسة قوية مع فريق أياكس الهولندي من أجل الظفر بخدمات اللاعب الشاب.

شاهد إمكانات اللاعب