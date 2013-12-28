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"الصناعات المعدنية":استقرار أسعار الحديد عالميا والطن يسجل 595دولارا

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"الصناعات المعدنية":استقرار أسعار الحديد عالميا والطن يسجل 595دولارا "الصناعات المعدنية":استقرار أسعار الحديد عالميا والطن يسجل 595دولارا

شهدت الأسعار العالمية للمعادن الحديدية ببورصة لندن، استقرارا فى معظم خاماتها فى الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر الجارى بعدما شهدت تباينا فى أسعارها خلال الأسبوع السابق، وفقاً للتقرير الأسبوعى الصادر من غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات.

ويشير التقرير إلى استقرار سعر طن البيليت الخام، العنصر الأساسى فى صناعة الحديد، عند 540 دولاراً فى 24 نوفمبر 2013، بنفس أسعار الأسبوع السابق، كما استقر سعر طن حديد التسليح عند 595 دولاراً فى 17 ديسمبر 2013 بنفس أسعار الأسبوع السابق.

وانخفض سعر طن الخردة المقطعة ليصل إلى 376 دولاراً فى 24 ديسمبر 2013، مقارنة بأسعار الأسبوع الماضى، والتى بلغت 377 دولارا بانخفاض قدره دولار فى الطن، فى حين ارتفع خام الزهر بعد استقرار دام ثلاثة أسابيع، ليصل إلى 395 دولاراً للطن، مقابل 390 دولارا فى الأسبوع السابق بارتفاع قدره 5 دولارات.

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مصر 365

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