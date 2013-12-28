سانتامورا للبطاطين: التظاهر حق للعمال قانونا بشرط عدم الإضرار بالعمل

أكد المستشار إبراهيم الشواربى، الوسيط القانونى لشركة سانتامورا للبطاطين، أن من حق العاملين بالشركة التظاهر وفقا لما كفله القانون، بشرط عدم الإضرار بالعمل أو الصالح العام، مؤكدًا تمسك إدارة مجموعة رمسيس عطية المالكة للشركة بموقفها للتفاوض مع العمال، بشرط فض إضرابهم عن العمل والاعتصام خارج ساعات العمل الرسمية.

كان يوحنا زكريا، رئيس اللجنة النقابية العمالية المستقلة بالشركة، قد أعلن، اليوم السبت، أن العاملين حصلوا على موافقة من وزارة الداخلية بتنظيم وقفة احتجاجية، أمام مكتب النائب العام، غدا الأحد، فى حين رفضت السلطات الأمنية منح ممثلى العمال إذنا بالاحتجاج أمام قصر رئاسة الجمهورية.

وحول وضع مصنع الشركة بمدينة العاشر من رمضان، أكد المستشار الشواربى، أن الإنتاج متوقف منذ أسبوعين، كما أن العمال يسيطرون على المصنع والمخازن وسيارات النقل ومقر الإدارة، ويمنعون دخول زملائهم لممارسة عملهم.

يذكر أن العمال نظموا وقفة احتجاجية، أمام مجلس الوزراء، يوم الأربعاء الماضى، للمطالبة بصرف الأرباح المتأخرة، ووقف القرارات التعسفية، متهمين مجموعة شركات رمسيس عطية، المالكة لشركة سانتامورا، برفض حضور أى ممثل عنها للمفاوضات فى وزارة القوى العاملة، التى اكتفت بنصيحة العمال بالعودة للعمل ثم التفاوض.